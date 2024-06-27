Кикшеринговый сервис разрабатывает технологию выявления алкогольного опьянения у пользователей

Фото: Максим Платонов

Соучредитель сервиса Whoosh Сергей Лаврентьев рассказал о планах компании по разработке технологии, которая позволит определять когнитивные способности пользователей и выявлять случаи алкогольного опьянения. Это заявление было сделано в ходе Петербургского международного юридического форума, передает ТАСС.

Также сервис планирует внедрить рейтинг каждого пользователя. В зависимости от его баллов, пользователю будет разрешено ускоряться или, наоборот, скорость будет снижена. По словам Лаврентьева, эти решения будут реализованы в течение ближайших двух лет.



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