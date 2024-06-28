В управление АО «Татэнерго» переданы тепловые сети нижнекамского «Водоканала»

Фото: взято с сайта tatarstan.ru

В управление АО «Татэнерго» переданы тепловые сети нижнекамского «Водоканала». Данное решение было принято по итогам рабочих средств, сообщил мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Градоначальник отметил, что это событие является значимым для города. Он добавил, что объединение теплосетевых активов поможет улучшить эффективность их использования.

— Это создаст новые возможности для привлечения инвестиций, а также участия в республиканских и федеральных программах по обновлению и модернизации инфраструктуры. Этот шаг станет основой для стабильного и качественного обеспечения жителей города теплом и горячей водой, — рассказал Рамиль Муллин.

В конце прошлой недели в своих социальных сетях мэр Нижнекамска также рассказал, что в городе планируется создание уникальной ИТ-зоны с высокотехнологичным оснащением. В обсуждении принимают участие все крупные организации города.

Разиль Самигуллин