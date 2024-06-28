Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц конфискованной техники

Судебные приставы передали Минобороны России более 190 тысяч единиц техники, которая была конфискована у правонарушителей, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

Он рассказал, что совокупно с 2023 года приставы передали военному ведомству 190,6 тысяч единиц разного вида имущества. Дмитрий Аристов добавил, что в Минобороны передали транспортные средства, компьютерную технику, а также древесину и другое имущество.

За 2023 год в зону спецоперации доставили 160 тысяч писем и посылок. За это время жители Татарстана отправили бойцам более 5 тысяч посылок.

Разиль Самигуллин