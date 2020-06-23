Президент России предложил продлить выплаты медицинским и соцработникам из-за коронавируса

Выплаты медицинским и социальным работникам из-за коронавируса будут продлены. Об этом президент России Владимир Путин сообщил в своем видеообращении.

В июне только прямые федеральные доплаты получат почти 350 тысяч медицинских работников. В том числе более 71 тысячи врачей.



«Борьба с эпидемией продолжается, так же как и напряженная работа в больницах, поликлиниках, на станциях скорой помощи. Поэтому, как уже говорил, принято решение продлить все эти выплаты на июль и август», — сказал Путин.

Стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных — то есть специалисты получат повышенные отпускные.

«Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля. Предлагаю также продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября и, конечно, как и для медицинских работников, учитывать их при расчете отпускных», — отметил президент России.



«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.