Новый парк на набережной Казанки готов на 58,1%

Фото: Максим Платонов

Новый парк на набережной Казанки готов на 58,1%. Общественное место планируется оснастить зонами для игр и отдыха, многофункциональным павильоном и фонтаном, событийной площадкой. Кроме того, на территории откроют детское кафе с правильным и полезным питанием, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В настоящее время в парке завершаются монолитные работы, устройство сетей канализации, устройство крыш на павильонах, укладка гранита на фонтане, монтаж закладных деталей под столбы освещения, устройство слаботочных сетей и электроснабжения, установка систем водоснабжения и водоотведения. Рабочие продолжают установку горизонтальных элементов на колоннах перголы, формирование холмов, устройство системы автополива и отделочные работы в павильоне.

Также на территории парка работы по озеленению завершены на 55%. В общественном месте будет расположен зеленый лабиринт из кизильника протяженностью 540 м. Для освещения парка в ночное время рядом с изгородью установят шесть светильников. Возможность прогуляться по лабиринту будет представлена круглый год.

Стоит напомнить, что презентация нового парка на набережной состоялась 29 марта. По заверению создателей он станет одним из самых больших в Казани. Само открытие общественного места планируется ко дню города.

Разиль Самигуллин