«За конфликт интересов»: Тукаевский прокурор просит уволить главу района Камаева по утрате доверия

Фото: Ирина Плотникова

Как именно уволить главу Тукаевского района Фаила Камаева решат сегодня депутаты района. 18 июня Тукаевский прокурор Руслан Галиев обратился в муниципалитет с представлением о применении к первому лицу района максимально жесткого дисциплинарного наказания за нарушение антикоррупционного законодательства. Тем временем сам арестованный по делу о взятках Камаев написал заявление об увольнении по собственному, сообщают источники «Реального времени».



Районная прокуратура параллельно с расследованием уголовного дела провела проверку деятельности Камаева. И усмотрела серьезное нарушение — чиновник ходатайствовал перед ГИСУ за выбор того подрядчика по бюджетным контрактам, который занимался... строительством его собственного дома. Именно на конфликт интересов, допущенный Камаевым, и ссылается прокурор Галиев в своей представлении, требуя отставки действующего главы с формулировкой «по утрате доверия».

В случае, если депутаты района примут решение об увольнении Камаева «по собственному» от надзорного ведомства будет подан судебный иск.

Напомним, общая сумма вменяемых Фаилу Камаеву взяток превысила 8,5 млн рублей. Три новых эпизода дела связаны со строительством дома Камаевых в поселке Новый в 2022—2023 года. По версии силовиков, предметом взяток выступила земля, а также строительные материалы и часть внутренней обстановки дома. Еще один свежий эпизод касается получения участка под Челнами, в садовом товариществе «Савино».



