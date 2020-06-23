Брат главы «Татнефти» Равиль Маганов избран председателем совета директоров ЛУКОЙЛа

Совет директоров ЛУКОЙЛа избрал Равиля Маганова председателем совета директоров компании.

На этом посту он сменит умершего в апреле 2020 года Валерия Грайфера, передает ТАСС.

Маганов с 1993 года входит в состав совета директоров ЛУКОЙЛа, с 2006 года он занимает должность первого исполнительного вице-президента ПАО «ЛУКОЙЛ», курирует блок разведки и добычи.

Равиль Маганов — уроженец Татарстана, брат генерального директора ПАО «Татнефть» Наиля Маганова.

В сентябре прошлого года Татарстан и ПАО «ЛУКОЙЛ» пролонгировали соглашение о сотрудничестве на 2019—2020 годы. Тогда Равиль Маганов заявил о расширении нефтедобычи в регионе. Подробнее — в материале «Реального времени».

