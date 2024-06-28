Южная Корея расширяет список экспортного контроля в отношении России

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Республика Корея планирует расширить список товаров, экспорт которых в Россию и Белоруссию будет ограничен. Список увеличится на 243 пункта и будет включать 1 402 наименования, сообщает ТАСС.

Новые ограничения коснутся запчастей для оптических приборов и металлорежущего оборудования. Однако правительство готово рассматривать отдельные случаи, например, если сделка была заключена до оглашения новых санкций. Ожидается, что изменения вступят в силу к концу августа после завершения необходимых процедур.

Аналогичные меры ограничения экспорта продукции в Россию и Беларусь Южная Корея приняла в феврале. Тогда в перечень товаров вошли те, которые с высокой вероятностью могут использоваться в производстве вооружения. А именно авиакомплектующие, станки, спецтехника, аккумуляторы, автомобили с объемом двигателя более 2 литров и другие.

Разиль Самигуллин