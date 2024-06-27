За первое полугодие через портал госуслуг Татарстана оказано более 153 млн услуг на сумму более 14 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

За первые шесть месяцев текущего года жителям Татарстана было оказано более 153 млн услуг через портал государственных услуг республики. Их общая стоимость составила более 14 млрд рублей. Для сравнения, в прошлом году татарстанцы получили более 317 млн услуг на общую сумму более 27 млрд рублей, сообщает пресс-служба минцифры Татарстана.

Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана проанализировало статистику и выявило следующую динамику:

ежеминутно на портале оказывается 220 электронных услуг;

каждая четвертая семья оплачивает услуги ЖКХ через портал, что экономит в среднем порядка 8 часов личного времени;

76% пользователей портала — женщины, около 24% — мужчины.

Топ наиболее востребованных услуг на портале уже не первый год возглавляет услуга записи на прием к врачу. В текущем году ею уже воспользовалось более 6,2 млн пользователей. Также в топ востребованных услуг вошли услуга по вводу показаний приборов учета ЖКХ — 2,4 млн и газоснабжения — более 1 млн.

В этом году министерство работает над тем, чтобы охватить большую аудиторию. Именно с этой целью для граждан более молодого возраста, которые привыкли проводить много времени с гаджетами, разработано мини-приложение «Госуслуги РТ».

Стоит напомнить, что в начале июня глава Министерства цифрового развития России Максут Шадаев в ходе Петербургского международного экономического форума рассказал о начале тестирования технологии GPT на портале «Госуслуги».

Разиль Самигуллин