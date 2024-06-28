День в истории 28 июня: кража Казанской иконы Божией Матери, конец Первой мировой, «Алые паруса»
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 июня 2024 года
Сегодня в Санкт-Петербурге проходит праздник выпускников «Алые паруса». 105 лет назад была официально завершена Первая мировая война, а 110 лет назад Гаврила Принцип совершил покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для ее начала. 120 лет назад была похищена одна из самых почитаемых святынь страны — Казанская икона Божией Матери. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Праздник выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Это единственное в мире событие такого масштаба, посвященное выпускникам школ.
- Заседание совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг».
- Всероссийская ярмарка вакансий.
- Новый сезон турнира MEDIA BASKET.
- Городской выпускной для 11-х классов.
- Форум «Система моды 2024+6: предвидение новых сил»: творческий вечер культурного проекта Your Yool.
Кто родился: Питер Рубенс и Жан-Жак Руссо
- 1577 — фламандский живописец Питер Рубенс (скончался 30 мая 1640 года). Творческое наследие Рубенса насчитывает около трех тысяч картин, значительная часть которых выполнена в сотрудничестве с учениками и коллегами. Среди сюжетов полотен Рубенса преобладают сцены охоты, битвы, яркие и драматичные евангельские эпизоды и сцены из жизни святых, мифологические композиции.
- 1712 — французский писатель и философ Жан-Жак Руссо (скончался 2 июля 1778 года). Он стал идейным предшественником Французской революции XVIII века и вошел в историю как педагог, писатель, философ и энциклопедист. Труды Руссо сегодня входят в обязательные программы курсов философии.
- 1930 — композитор, заслуженный деятель искусств РТ Борис Трубин (скончался 29 апреля 2021 года). Один из авторов Государственного гимна РТ, преподаватель Казанской консерватории и заведующий музыкальной частью Казанского ТЮЗа и театра имени Качалова.
- 1948 — советский и российский кинорежиссер Сергей Бодров. Двукратный номинант на премию «Оскар» за фильмы «Кавказский пленник» и «Монгол». Отец актера и кинорежиссера Сергея Бодрова-младшего.
- 1949 — советский и российский актер Александр Панкратов-Черный. Слава пришла к нему после исполнения роли музыканта Степы в фильме «Мы из джаза». Панкратов-Черный играл также в картинах «Зимний вечер в Гаграх», «Где находится нофелет?», «Жестокий романс», «Батальоны просят огня», «Забытая мелодия для флейты» и других.
- 1967 — советская и российская актриса Яна Поплавская. Еще в 10 лет она снялась в музыкальной сказке «Про Красную Шапочку». После этого актриса начала получать очень много предложений. Перерыв Поплавская сделала лишь на период учебы в Театральном училище имени Щукина. Только уже учась на последнем курсе, она решила отправиться в Одессу, чтобы сыграть в картине «Узник замка Иф».
- 1985 — российская гимнастка Ляйсан Утяшева. Двукратная чемпионка Европы в командном зачете, обладательница Кубка мира 2001 года и победительница Юношеских игр стран СНГ и Балтии 2002 года. В апреле 2006-го ушла из спорта. Работала ведущей передач на НТВ, ТВ-3, много лет вела шоу «Танцы» и «Новые танцы» на ТНТ. С 2012 года замужем за актером и шоуменом Павлом Волей. Пара воспитывает сына и дочь.
Кто скончался: Франц Фердинанд и поэт Велимир Хлебников
- 1834 — русский архитектор Осип Бове (родился 4 ноября 1784 года). Знаменит реконструкцией Москвы после пожара 1812 года. Под его руководством Москва приобрела новый вид: была реконструирована Красная площадь, разбит Александровский сад, заложена Театральная площадь. В память об Отечественной войне 1812 года при въезде в Москву со стороны Петербурга по проекту Бове были установлены Триумфальные ворота.
- 1836 — 4-й президент США в 1809—1817 годах Джеймс Мэдисон (родился 16 марта 1751 года). Именно он предложил основу новой Конституции США, взяв за нее «Виргинский проект», и снискал славу отца американской Конституции. Мэдисон приложил много усилий, чтобы ратифицировать главный документ страны.
- 1914 — эрцгерцог австрийский Франц Фердинанд (родился 18 декабря 1863 года). Его убийство стало поводом для начала Первой мировой войны. Эрцгерцог и его жена София были расстреляны в Сараево сербскими заговорщиками из группы «Млада Босна». Фердинанд с супругой были перевезены в резиденцию губернатора. София скончалась через несколько секунд, Франц Фердинанд прожил 10 минут после ранения.
- 1922 — русский поэт Велимир Хлебников (родился 9 ноября 1885 года). Его называют крупнейшим деятелем отечественного авангардизма и основоположником футуризма. Жил в Казани с 1898 по 1908 год, был студентом математического и естественного отделений Казанского университета. В поэме «Хаджи-Тархан» были отражены казанские впечатления поэта.
- 1979 — главный дирижер Государственного симфонического оркестра ТАССР, профессор Казанской государственной консерватории Натан Рахлин (родился 10 января 1906 года). В Казань он приехал в 1966 году по приглашению директора консерватории Назиба Жиганова. Вплоть до своей смерти проработал художественным руководителем Государственного симфонического оркестра ТАССР. Благодаря его таланту музыкальный коллектив признали одним из лучших в Советском Союзе. Рахлина нередко называют «Моцартом дирижирования» и «дирижером с парящими руками».
Праздники: День российского букмекера
- День российского букмекера. Его учредили по инициативе Саморегулируемой организации тотализаторов в 2015 году. В том же году на Центральном московском ипподроме его впервые отпраздновали.
События в истории: образована Речь Посполитая, подписан Версальский договор, создана Лига Наций
- 1569 — было подписано соглашение об объединении Польши и Великого княжества Литовского в одно государство — Речь Посполитую. Оно предусматривало установление в Польше и Литве единого государства, общей денежной системы, а также общего сейма. Во главе Речи Посполитой стоял король, которого избирали совместно польские и литовские феодалы.
- 1779 — Екатерина II подписала указ о строительстве московского водопровода. Оно продолжалось 25 лет.
- 1786 — в России издано первое правительственное распоряжение о введении системы страхования.
- 1841 — в Париже состоялась премьера балета Адольфа Адана «Жизель». Либретто «Жизели» написал французский поэт Теофиль Готье по мотивам записанной немецким поэтом Генрихом Гейне старинной легенды. В итоге театр в течение целого месяца давал только «Жизель». В России этот балет получил долгую сценическую жизнь. К концу XIX века он сохранялся только на русской сцене, а в начале XX был возвращен Западу как произведение русской хореографии.
- 1904 — в ночь с 28 на 29 июня была похищена Казанская икона Божией Матери. Образ пропал вместе с ризой, украшенной драгоценными камнями. По некоторым данным, преступление совершил вор по имени Федор Чайкин (псевдоним — Варфоломей Стоян), который сжег икону в печи. Преступник был приговорен к заключению в Шлиссельбургской крепости, где скончался в 1916 году. По другой версии, кражу реликвии совершили купцы-старообрядцы Шамовы.
- 1914 — было совершено покушение на австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда, ставшее поводом для начала Первой мировой войны. Кровопролитный план разрабатывали участники сербской националистической организации «Черная рука», желавшие предотвратить реформы, которые бы укрепили власть Австро-Венгерской империи над южнославянскими землями. После инцидента Австрия отправила в Сербию ряд требований. В частности, власти просили выдать тех, кто был причастен к убийству Фердинанда, но некоторые из требований остались без ответа, что привело к разрыву дипломатических отношений между странами. Вскоре Австрия объявила Сербии войну и начала мобилизацию военных сил.
- 1919 — во Франции был подписан Версальский мирный договор, ставший одним из важнейших международных договоров начала XX века. По соглашению немцы теряли все свои колониальные владения: Эльзас и Лотарингия отошли к Франции, Северный Шлезвиг — к Дании, Бельгия получила округа Эйпен и Мальмеди, а также область Морене.
- 1919 — в соответствии с Версальским договором была образована Лига Наций «для развития сотрудничества между народами и для обеспечения мира и безопасности». Она стала предшественницей ООН. Прекратила свою деятельность Лига Наций вследствие неспособности предотвратить Вторую мировую войну.
- 1946 — на Горьковском автозаводе собрали первую партию автомобилей «Победа». Эта машина стала первым советским автомобилем с несущим кузовом и первым в мире серийным автомобилем с кузовом бескрылой конфигурации. Для своего времени «Победа» отличалась великолепной отделкой и оборудованием.
- 1988 — в Москве открылась XIX конференция Коммунистической партии Советского Союза, на которой было принято пять резолюций, в том числе «О демократизации советского общества и реформе политической системы» и «О правовой реформе». Первая из них гласила: «Советское государство родилось как орудие диктатуры пролетариата и на определенной стадии общественного развития превратилось в общенародное государство. Теперь задача состоит в том, чтобы советская государственность в полном объеме соответствовала этому понятию, чтобы все дела в стране решались народом и его полномочными представителями, находились под его полным и действенным контролем». Считается, что именно эта «большая и напряженная работа» в обозначенном направлении запустила в итоге процессы дезинтеграции советского государства, что закончилось его развалом спустя несколько лет.
- 2018 — Указом президента РТ был образован Комитет по охране объектов культурного наследия. Его председателем стал Иван Гущин. Комитет, состоящий из 23 сотрудников, уполномочен сохранять, использовать, популяризировать и охранять объекты культурного наследия народов РФ в Татарстане.
- 2022 — президент России Владимир Путин подписал закон, легализующий параллельный импорт. Благодаря новым нормам отечественные компании, которые ввозят в Россию товары без разрешения правообладателя, могут избежать возможной гражданской, административной и уголовной ответственности.
- 2022 — также указом российского лидера 8 июля был объявлен Днем семьи, любви и верности. Праздник установлен в целях «сохранения традиционных семейных ценностей и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи».
- 2022 — США официально ввели запрет на импорт золота из России. Однако американские власти предусмотрели исключения. Это случаи, которые предусмотрены законом или лицензией, или прочее разрешение бюро по контролю за иностранными активами.
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