Прокуратура Казани выявила нарушения прав инвалидов в ТЦ «Родина»

Фото: Динар Фатыхов

В ходе проверки по обращению гражданина прокуратура Вахитовского района города Казани выявила нарушения законодательства о соцзащите инвалидов в здании ТЦ «Родина» на ул. Баумана, сообщает ведомство.

По итогам проверки было возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.13 КоАП РФ (уклонение от исполнения требований к обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры и предоставляемых услуг).



Суд привлек правообладателя здания к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Фактическое устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

Напомним, в ходе проверки детской площадки в казанском парке «Лядской сад» прокуратура выявила неудовлетворительное техническое состояние игровых установок.