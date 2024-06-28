Немецких автодилеров заподозрили в поставках автомобилей в Россию

Фото: Максим Платонов

Немецких автодилеров заподозрили в поставках автомобилей в Россию. Так, в офисах компаний в немецком Гермерсхайме прошли обыски. Прокуратура Кайзерслаутерна подозревает дилеров в том, что они экспортировали большое количество дорогих автомобилей из Германии в Россию в обход эмбарго, которое ввел Евросоюз, сообщает пресс-служба надзорного ведомства города.

Следователи подозревают дилеров в преступлениях, связанных с нарушением закона о внешней торговле. Всего выявлено около 190 незаконных экспортных поставок. В ходе обысков были собраны многочисленные доказательства. Утверждается, что дилеры сообщали властям Германии об экспорте автомобилей в Казахстан, Киргизию, Белоруссию и Турцию, однако фактически автомобили поставлялись в Россию. Расследованием занимались сотрудники следственного управления таможни Эссена. В настоящее время арестованы активы на сумму €4,5 млн.

Отметим, что к концу прошлого года в Россию было ввезено 992,2 тыс. легковых машин. Доля новых автомобилей превысила 60% от общего объема импорта.

Разиль Самигуллин