Путин: родители детей до 16 лет получат еще одну выплату в июле в размере 10 тыс. рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Президент России Владимир Путин во время телеобращения заявил, что в июле будет еще одна выплата в размере 10 тыс. руб. на детей до 16 лет.

Это коснется 28 миллионов детей.

«Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская, будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой же автоматический механизм выплаты будет реализован для семей, в которых растут дети до трех лет. А те, кто по каким-то причинам еще не обращался за поддержкой, могут это сделать просто и удобно, дистанционно или через отделение Пенсионного фонда, и получить выплату без задержек, как и все, в июле», — сказал Путин.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.