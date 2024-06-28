В Казани возле Кировской дамбы появится новая зона отдыха и досуга

В Казани планируют создать искусственный участок земли на территории Куйбышевского водохранилища возле Кировской дамбы. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Он будет располагаться между улицами Большая и Серп и Молот с одной стороны и Кировской дамбой — с другой.

Площадь нового участка составит 3,48 гектара. Для его создания специалисты проведут засыпку и намыв грунта, а также установят каменный упорный пояс для предотвращения размыва.

Согласно документации, здесь появится благоустроенная территория для отдыха населения, организации досуга, занятий спортом и проведения развлекательных мероприятий, а также для развития туризма.

Ранее стало известно, что в Казани могут построить третий IT-парк. Об этом накануне рассказал минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.