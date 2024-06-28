В Казани возле Кировской дамбы появится новая зона отдыха и досуга
В Казани планируют создать искусственный участок земли на территории Куйбышевского водохранилища возле Кировской дамбы. Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия.
Он будет располагаться между улицами Большая и Серп и Молот с одной стороны и Кировской дамбой — с другой.
Площадь нового участка составит 3,48 гектара. Для его создания специалисты проведут засыпку и намыв грунта, а также установят каменный упорный пояс для предотвращения размыва.
Согласно документации, здесь появится благоустроенная территория для отдыха населения, организации досуга, занятий спортом и проведения развлекательных мероприятий, а также для развития туризма.
Ранее стало известно, что в Казани могут построить третий IT-парк. Об этом накануне рассказал минцифры Татарстана Айрат Хайруллин.
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