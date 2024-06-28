Беглую казанскую бизнес-леди экстрадировали из Бразилии

Сегодня сотрудники Национального бюро Интерпола МВД России и ФСИН экстрадировали из Бразилии россиянку Веронику Лебедеву, экс-директора казанской фирмы «Керами», которая после побега из страны была объявлена в международный розыск. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.



В бега Лебедева подалась вместе с подельником Денисом Асфаньдьяровым в ноябре 2019 года. На тот момент оба уже обвинялись в афере с поставкой стройматериалов для ЖК «Победа» и были ограничены судом в передвижениях: даме избрали запрет определенных действий, мужчине первоначально избрали содержание в СИЗО, но позже в апелляции заменили реальный арест домашним.

По версии силовиков, Лебедева как гендиректор ООО «Керами» и ее близкий друг, директор и совладелец фирмы «Стройкерамика» Асфандьяров, что работал в фирме неофициально, злоупотребили доверием директора фирмы «ЖИК Строй», который заключил с «Керами» бартерные договоры — квартиры в обмен на поставку строительной плитки для строящегося ЖК. Так, поставщик получил и пустил в реализацию 29 квартир в новом комплексе, но свои обязательства не выполнил. На данный момент ущерб оценивается в 67 млн рублей.

В 2020-м парочку беглых объявили в международный розыск. И спустя несколько лет задержали в Бразилии. В начале июня в Россию экстрадировали Асфандьярова, сегодня ночью настал через его подруги.

Как начиналось следствие и почему от аферы пострадали покупатели квартир — в материале «Реального времени».