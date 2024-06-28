В Татастане начали развивать направление кардиоонкологии

Фото: Салават Камалетдинов

В Татарстане появилось новое клиническое направление — кардиоонкология. Это редкая медицинская специализация, которая посвящена лечению сердечно-сосудистых заболеваний у пациентов со злокачественными новообразованиями.

Эту специальность в республике начала развивать врач-кардиолог более чем с 20-летним стажем Луиза Гапар. 19 лет проработав в РКБ, теперь она развивает кардиологическую службу для пациентов с онкологией в РКОД. И вот недавно кардиоонкологическая служба начала развиваться и в других клиниках республики — так, при курировании Луизы Гапар появился первый специалист в этой смежной дисциплине в городской клинической больнице №7 Казани.

Напомним, год назад доктор рассказывала о своих планах по развитию кардиоонкологии «Реальному времени». По ее словам, на фоне лечения онкологии у пациентов в большинстве случаев наблюдается серьезное ухудшение здоровья сердечно-сосудистой системы на фоне химио- и радиотерапии.

— Врачи-кардиологи таких пациентов в лечение не берут, потому что у них рак, с которым нужно разбираться в первую очередь. А онкологи на фоне осложнений прекращают противоопухолевое лечение — и это, в свою очередь, не способствует продлению жизни, — объясняла врач.

Врачу приходится стоять на распутье — как же лучше помочь человеку в сложившейся ситуации? Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сейчас, по статистике, в стране ежегодно онкозаболевания фиксируют у 600 тысяч человек. В Татарстане на сегодняшний день 117 тысяч онкологических пациентов. Второй год подряд в республике бьют «антирекорды» по росту заболеваемости — в 2023 году их было 115 тысяч.

