В Казани ограничат движения транспорта из-за проведения забега «Ночная Казань»

Фото: Максим Платонов

В Казани ограничат движения транспорта из-за проведения забега «Ночная Казань». Ограничения будут действовать в ночное время суток, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Так, с 23.30 27 июля до 00.40 28 июля полностью будет перекрыто движение:

на Кремлевской дамбе по направлению от улицы Батурина до улицы Декабристов;

на улице Декабристов в двух направлениях от Кремлевской дамбы до улицы Сибгата Хакима.

С 23.30 27 июля до 01.00 28 июля на Кремлевской дамбе полностью приостановят движение по направлению от улицы Декабристов до Кремлевской набережной.

С 23.00 27 июля до 01.30 28 июля будет перекрыто движение:

на Кремлевской набережной в двух направлениях от улицы Батурина до улицы Саид-Галеева;

на улице Батурина в двух направлениях от улицы Федосеевской до Кремлевской набережной;

по автомобильной дороге от улицы Ташаяк до Кремлевской дамбы в двух направлениях.

В Казани также действуют ограничения движения на улице Шамиля Усманова, в районе дома №10. Это связано с проведением работ по реконструкции тепловода. Дорога будет перекрыта с 25 июня по 25 июля.

Разиль Самигуллин