В Татарстане возрастает число заражений корью — зарегистрировано 212 случаев

Фото: Владимир Васильев

В Татарстане отмечается «напряженная ситуация» с корью. За первые 6 месяцев 2024 года в республике зарегистрировано 212 случаев заражений, сообщила заместитель главы Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



По ее словам, за весь 2023 год корью заболело всего 146 человек. В этом году 29% заболевших заразились на территории Татарстана.

По словам Авдониной, единственной причиной роста заболеваемости является отсутствие прививок у ряда граждан. На данный момент насчитывается около 2,5 тысячи не вакцинированных татарстанцев.

В начале июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России заканчивается подъем заболеваемости корью. По словам главы ведомства, подъем заболеваемости корью ожидаемый и прогнозируемый, он идет во всем мире и очень интенсивно. Однако в России ситуация стабилизируется.

Елизавета Пуншева