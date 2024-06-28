В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности
Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины. В пояснительной записке указано, что срок следует снизить с 12 до 9 недель.
Как поясняется в рекомендациях, одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России является охрана материнства и детства. Поэтому необходимо осуществлять комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.
— Министерству здравоохранения России: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель, — цитирует текст документа РИА «Новости».
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