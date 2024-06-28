В Госдуме предложили сократить срок искусственного прерывания беременности

Фото: Руслан Ишмухаметов

Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву рассмотреть возможность сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины. В пояснительной записке указано, что срок следует снизить с 12 до 9 недель.

Как поясняется в рекомендациях, одной из приоритетных задач государственной социальной политики в России является охрана материнства и детства. Поэтому необходимо осуществлять комплекс мер, направленных на повышение рождаемости.

— Министерству здравоохранения России: проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с двенадцати до девяти недель, — цитирует текст документа РИА «Новости».

Ранее Минюст выступил с предложением о запрете на территории страны идеологии чайлдфри.