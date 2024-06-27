Россияне планируют покупку недвижимости в ближайшие 10 лет

Фото: Максим Платонов

Каждый второй совершеннолетний россиянин (49%) планирует покупку недвижимости на горизонте до 10 лет, передает «Газета.ру». При этом четверть из них уже откладывает деньги на приобретение жилья, еще 61% только планируют начать копить.



Каждый десятый респондент собирается покупать квартиру в ближайшие полгода, 12% — в течение 1—2 лет, 16% — 3—5 лет, а еще 11% — десятилетия. 46% респондентов не планируют покупку жилья, а 5% пока не задумывались об этом.

Почти половина опрошенных (46%), которые уже копят или собираются копить на новую недвижимость, планируют откладывать ежемесячно по 10—30 тысяч рублей. Еще 37% опрошенных рассчитывают откладывать менее 10 тысяч, а 17% — по 30—50 тысяч. Накопить нужную сумму 43% респондентов рассчитывают за 5—10 лет, треть (32%) — за 1—2 года, каждый пятый — за 3—5 лет. Еще 5% считают, что им понадобится не менее 10 лет для сбора необходимой суммы на покупку квартиры.

Ипотечным кредитом для покупки квартиры собираются воспользоваться 38% опрошенных. Остальные пока не решили, на какие деньги будут приобретать недвижимость, или затруднились с ответом на вопрос об ипотеке, или не планируют обращаться в банк.

Ключевыми факторами при покупке жилья для россиян оказались расположение (33%), стоимость (32%), а также качество ремонта/отделки (24%). В топ-5 важнейших параметров также вошли инфраструктура района (19%) и его безопасность (16%).

Напомним, в России за первые 5 месяцев 2024 года спрос на загородные дома и земельные участки под них возрос на 30%.