Часть наследия «Игр будущего» разместят в центре робототехники школы «СОЛнЦЕ»

Часть наследия «Игр будущего» разместят в центре робототехники школы «СОЛнЦЕ». Об этом рассказал директор учебного заведения Павел Шмаков. На заседании комиссии по застройке исторических поселений он также показал раису Татарстана Рустаму Минниханову эскизы будущей школы.

Идея создания центра робототехники в Казани возникла в 2019 году. Однако тогда замысел не мог быть реализован из-за отсутствия земли под данный проект. В настоящее время есть возможность разместить данный центр в спортивном корпусе школы «СОЛнЦЕ». Именно в нем и планируется разместить часть наследия «Игр будущего».

Директор Школы Павел Шмаков в разговоре с «Реальным временем» рассказал, что в настоящее время тяжело сказать во сколько обойдется постройка нового центра, однако он резюмировал, что на уже построенные здания школы было потрачено порядка 200 млн рублей.

Он также поведал, что в центре планируется обучение по большому количеству дисциплин, в особенности стоит отметить факт того, программирование будет преподаваться на разных уровнях. Поскольку будет база знаний как для маленьких детей, так и для старших классов.

Павел Шмаков отметил, что в настоящее время в центре планируется обучение 70 человек, а именно 40 детей из школы «СОЛнЦЕ» и 30 учеников из других образовательных учреждений Казани. Он добавил, что хотел бы увеличить число учеников в 2-3 раза, однако он резюмировал, что это зависит от финансирования и увеличения вместимости интерната организации.

Руководитель школы добавил, что в центр также планируется приглашение гостей, которые будут проводить мастер-классы, однако в настоящий момент этот вопрос конкретно не обсуждался. Павел Шмаков резюмировал, что вопрос развития центра сдвинулся с места только после встречи с вице-премьером России Дмитрием Чернышенко и раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Директор школы поведал, что в настоящее время невозможно с точностью сказать о том, будет ли обучение платным или бесплатным. Однако, он резюмировал, что хотелось бы, чтобы оно происходило на бюджетной основе. Павел Шмаков добавил, что учеба будет проводиться на высоком уровне, поскольку уже есть методические учебники для детей, а также курсы для самих учителей.

Стоит подчеркнуть, что новый центр робототехники в Казани будет расположен на месте старой парковки Казанского федерального университета.

Разиль Самигуллин