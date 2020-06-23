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КАМАЗ рассказал, где сотрудники компании заразились коронавирусом

10:15, 23.06.2020
КАМАЗ рассказал, где сотрудники компании заразились коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

ПАО «КАМАЗ» по итогам исследования источников заражения работников компании коронавирусом сообщило, что больше всего больных — 76% — заразились в магазинах, на рынках, в транспорте.

Непосредственно на работе заразилось 11,5% больных, от членов семьи — 6,5%, от соседей и знакомых по месту проживания или в компаниях — 4,5%, в медицинских учреждениях — 1,5%, сообщает пресс-служба компании.

На предприятии официально зарегистрированы 79 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 22 июня в клинике-санатории «Набережные Челны» проходят лечение 23 пациента. Тесты на коронавирус взяты у 3 813 сотрудников предприятия.

ПромышленностьМашиностроение Татарстан
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