В Казани из-за повреждения контактных сетей пять троллейбусов изменили свои маршруты
В Казани из-за повреждения контактных сетей пять троллейбусов изменили свои маршруты. Авария произошла на улице Николая Ершова, на месте работают аварийные службы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».
В связи с происшествием троллейбусы №2 и 7 следуют через улицу Халитова. Троллейбусные маршруты №3, 5 и 8 проезжают через площадь Тукая. В настоящее время движение восстановлено.
Вчера аналогичная авария произошла на контактной сети на участке около ДК химиков. Из-за этого временно было приостановлено движение трамвайных маршрутов №2 и 3.
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