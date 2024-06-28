В Казани из-за повреждения контактных сетей пять троллейбусов изменили свои маршруты

Фото: Максим Платонов

В Казани из-за повреждения контактных сетей пять троллейбусов изменили свои маршруты. Авария произошла на улице Николая Ершова, на месте работают аварийные службы, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс».



В связи с происшествием троллейбусы №2 и 7 следуют через улицу Халитова. Троллейбусные маршруты №3, 5 и 8 проезжают через площадь Тукая. В настоящее время движение восстановлено.

Вчера аналогичная авария произошла на контактной сети на участке около ДК химиков. Из-за этого временно было приостановлено движение трамвайных маршрутов №2 и 3.

Разиль Самигуллин