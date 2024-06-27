Дороги к аэропортам, железнодорожным станциям и портам будут ремонтировать за счет федерального бюджета

Региональные и межмуниципальные трассы, которые ведут к аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам, включат в так называемую опорную сеть автомобильных дорог России. Их содержание будет финансироваться в приоритетном порядке наряду с федеральными и ключевыми межрегиональными дорогами, пишет «КоммерсантЪ».



Термин «опорная сеть автодорог» появился в прошлом году. К этой категории относятся 140 тыс. километров или 8,8% всей дорожной сети России. Сейчас сюда входят все федеральные, отдельные, наиболее важные региональные и межмуниципальные дороги. Также в опорную сеть включены трассы с высокой интенсивностью движения — более 10 тыс. машин в сутки.

Новое постановление правительства уточняет, что в опорную сеть могут быть включены и другие участки. В первую очередь прописали отнесение к ключевым подъездов к аэропортам, железнодорожным станциям, морским и речным портам. Сейчас они относятся к категории региональных и межмуниципальных. Отмечается, что они претендуют на включение в опорную сеть. Однако автоматически этого происходить не будет: от регионов до 1 февраля требуется подать соответствующую заявку в Росавтодор.

До 2028 года на финансирование содержания опорной сети в рамках правительственного плана дорожной деятельности выделят 14 трлн рублей. К 2030 году должно быть отремонтировано 85% дорог опорной сети.

Отметим, с начала нынешнего года в Татарстане площадь укладки асфальта составляет около 26,5 млн кв. метров.