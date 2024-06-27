«Этический вопрос меня не интересует»: как друг Алибаевых отбивал иск о «раскулачивании»

В суде Казани по иску к семье ректора КАИ допросили казанского бизнесмена — кандидата политических наук

Фото: Олег Тихонов

«Мы дружим 36 лет!» — такими словами объяснил сегодня в суде Казани бизнесмен и кандидат политических наук Айрат Ахмадеев свои беспроцентные займы на 28,5 млн рублей для семьи ректора КНИТУ-КАИ им. Туполева. Кроме слов предоставил расписку на 21 млн рублей, свои декларации, как подтверждение наличия крупных сумм, и выписки по банковским счетам. По мнению адвоката ответчиков, эти доказательства должны полностью опровергнуть претензии прокурора Татарстана о якобы неподтвержденных доходами расходов семьи на 33 млн рублей, передает журналист «Реального времени».

Кандидат политических наук, бизнесмен и друг Алибаевых



О важном свидетеле адвокат ответчиков Наталья Фарукшина предупредила суд еще на старте судебного процесса 7 июня. Но объяснила, что он находится за границей. Сегодня защита Алибаевых обеспечила его явку.

Прокуратура Татарстана желает «раскулачить» семью казанского ректора и бывшего главы двух районов Казани на 33 млн рублей — изъять в доход государства три квартиры на 9 млн и взыскать солидарно с Тимура и Лиры Алибаевых 24 млн рублей. Последняя сумма, по данным истца, в 2022 году была переведена со счетов супруги ректора в турецкий банк. Претензии надзорного ведомства связаны с результатами проверки по контролю за доходами и расходами госслужащей Алибаевой — сотрудницы Управления Федерального казначейства: в надзорном ведомстве полагают, что часть покупок и денежных переводов ее семьи не подтверждена законными доходами.

Ответчики иск не признали. Но и сегодня на суд не пришли. А вот готовый свидетельствовать в их защиту Айрат Ахмадеев подошел заранее.

В активе друга Алибаевых — строительный бизнес и кандидатская в сфере политических наук. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В суде он назвался директором компании «Дайк» и пояснил — занимается строительным бизнесом, ведет деятельность заказчика и застройщика объектов.

«Мы с Алибаевыми близкие друзья. Знаю их уже 36 лет, учились вместе», — сообщил Айрат Ахмадеев и рассказал, что этим друзьям неоднократно помогал с деньгами.

Ахмадеев и Алибаев в одно время учились на историческом факультете в Казанском федеральном университете. Первый получил специальность социолога, второй — историка.

Причем в архивной базе Казанского федерального университета указано, что Айрат Ахмадеев преподавал социально-политические дисциплины и защитил кандидатскую в сфере политических наук по теме «Генезис социального государства в постсоветской России: опыт региональной практики».

Упомянутая выше фирма «Дайк», где Ахмадеев является гендиректором и совладельцем, ведет бизнес в сфере аренды и управления собственной и арендованной нежилой недвижимостью. Кроме того, свидетель имеет долю в компании «Полиресурс», занятой в специфичном секторе утилизации отходов и лома пластмасс во вторичное сырье. Он же выступает основным совладельцем в компании «ПТБ-Сервис», которая как раз и осуществляет деятельность заказчика-застройщика и генерального подрядчика объектов, а также владеет долей 50% в стройкомпании «Ремспецмонтажстрой».

Подарок бабушки — три однокомнатные квартиры — внукам не достался

Сегодня бизнесмен Айрат Ахмадеев свидетельствовал: в 2014-м году Венера Гафуровна (мать Алибаевой) просила подстраховать ее с деньгами для покупки трех однокомнатных квартир внукам в Казани — дочери четы Алибаевых и сыновьям Адика Идиатуллина, брата Лиры Алибаевой. Все квартиры были куплены на в одном доме на Бондаренко, а заем на 7,5 млн был возвращен в 2017-м. Погашала сама Венера Идиатуллина, уточнил свидетель, опровергая тем самым версию истца, что у пенсионеров — родителей Лиры Алибаевой средств на выкуп трех квартир не было.

Прокурор Лилия Фаттахова поинтересовалась: «Как вы можете пояснить факт, что в последующем эти квартиры внукам не достались — право собственности на них (после смерти матери и отца) приобрела Алимбаева, а не ее дочь и дети Адика Идиатуллина?»

У прокурора Лилии Фаттаховой было много вопросов к свидетелю со стороны ответчиков. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

— Это этический вопрос, который меня не интересует, — заявил бизнесмен и друг семьи. — Мне в 2017-м наличными вернули деньги, на тот момент Венера Гафуровна была жива. Расписка при передаче была уничтожена.

Родители Лиры Алибаевой (ныне покойные), по словам свидетеля, были вполне состоятельными людьми. «Когда мы приезжали к ним в Уфу, это всегда было хлебосольно», — припомнил он.

Адвокат Наталья Фарукшина в интересах Алибаевых просила суд приобщить декларации Ахмадеева за 2014 год, подтверждающие возможность выдачи займа на 7,5 млн рублей. А еще — декларации за 2021—2022 год, чтобы подтвердить действительность оформленного в декабре 2021-го займа на 21 млн рублей с Лирой Тимерхановной Алибаевой. Напомним, в ходе проверки та объясняла, что брала деньги, чтобы обеспечить учебу дочери в Турции.

— Мы заранее это обсуждали, ей нужен был заем для дочери, чтобы обеспечить ей обучение за рубежом. Я знаю — это стоит 40—50 тысяч евро. Предполагалось, что дочь будет там учиться. Но она вышла замуж, родила ребенка и не обучалась, — свидетельствовал директор строительной компании.

С его слов, деньги передавались без процентов, сроком на 3 года, погашать планировали в том числе за счет продажи все тех же трех квартир на Бондаренко.

Подлинник расписки, написанной, по версии свидетеля, 15 сентября 2022 года в присутствии Тимура Алибаева и Эльвиры Писаревой, супруги Ахмадеева, сегодня суд приобщил к материалам гражданского дела. Так же, как и декларации свидетеля, а также выписки по его счетам, подтверждающие снятие крупных сумм в предшествующий займам период. Как объяснил свидетель — он заранее «аккумулировал» средства.

Также на заседании выяснилось, что в конце 2023 года и в мае 2024-го друг семьи по просьбе заемщицы Алибаевой обращался к нотариусу, чтобы заверить документы о займе на 21 млн рублей и обстоятельства погашения займа на 7,5 млн.

Прокуратура не верит доказательствам ответчиков?

Представитель истца забросала Айрата Ахмадеева вопросами — когда, где и при каких обстоятельствах обсуждалась возможность займов, где передавались деньги и составлялись расписки. Тот припомнил, что о самом крупном займе договаривались у ресторана «Тимерхан», где отмечали годовщину смерти отца Лиры Алибаевой, а расписку писали у него дома.

Адвокат Наталья Фарукшина представила подтверждение из Роскадастра — в 2004-м родители Алибаевой продавали квартиру в Башкирии. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Адвокат Наталья Фарукшина сообщила о результате запроса в Роскадастр по имуществу Идиатуллиных. Из ответа следует: у родителей Алибаевой была квартира в Белебеевском районе Башкирии, полученная по договору безвозмездной передачи и проданная в декабре 2004 года. Договор купли-продажи по адвокатскому запросу госслужба присылать отказалась. Поэтому представитель ответчика попросила суд истребовать копию данного документа — в подтверждение, что у четы родителей Алибаевой были накопления до переезда в Казань.

В свою очередь, представитель прокуратуры РТ Лилия Фаттахова усомнилась в том, что средств от продажи жилья в 33 «квадрата» в селе Приютово могло хватить хоть на одну квартиру в Казани, да и могли ли храниться эти средства 10 лет между сделками?

Судья Яна Малкова постановила истребовать копию договора по той башкирской недвижимости и объявила в заседании перерыв.