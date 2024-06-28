В Подмосковье задержали собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар

Фото: Ирина Плотникова

Следователи задержали собственницу административно-промышленного здания во Фрязине, в котором 24 июня произошел пожар. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК по Московской области.

По данным следствия, с 2014 года здание принадлежало задержанной, вступившей в наследство после смерти супруга. В 2019 году собственника признали банкротом и начали процедуру реализации его имущества. С 2021 года зданием управляло ООО «Исприн», среди руководства которого были люди из близкого окружения собственницы. Это позволило ей продолжать получать прибыль от сдачи помещений в аренду.

Вступив в сговор, собственница здания, ее представитель и заместитель генерального директора «Исприна» предоставляли арендаторам помещения для ведения деятельности. Они получали от них деньги за коммунальные услуги, в частности за электричество, но не обеспечили безопасность услуг. Это выразилось в отсутствии контроля за техническим состоянием электропроводки и соблюдением требований пожарной безопасности помещений. После пожара в здании бывшего НИИ «Платан» следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц в сфере пожарного контроля. Сейчас проводятся обыски.

Пожар на территории научно-исследовательского института «Платан», расположенного в подмосковном городе Фрязино, произошел 24 июня. По сообщению МЧС, огонь охватил с 5-го по 8-й этаж здания, а площадь возгорания составила 2,3 тысячи квадратных метров.

Разиль Самигуллин