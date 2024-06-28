«Никто не сказал, что хорошего принесет этот сбор — перед глазами памятник курортному рублю в Железноводске»

Отельеры готовы платить туристический налог, но просят прозрачной процедуры распределения денег на развитие отрасли

Фото: Динар Фатыхов

В регионах России обсуждают перспективу взимать туристический налог со следующего года. В отличие от курортного сбора плата будет исчисляться не с туриста, а с гостиничного номера, деньги направят в местные бюджеты на создание туристической инфраструктуры. Гостиничный бизнес готов платить налог, но сомневается, что муниципалитеты используют средства по целевому назначению. «Деньги должны быть абсолютно прозрачно потрачены, с привлечением профильных организаций в туризме», — считают отельеры. Подробности — в материале «Реального времени».



«Тем больше денег будет оставаться в регионе и не надо будет ездить за границу»



Эксперимент по курортному сбору в России решили видоизменить. Вместо туристов налог будут платить отельеры, причем право взимать его появится у всех регионов уже в следующем году. Сейчас курортный сбор действует только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге, причем в этом году пилот заканчивается.

Предложения по модернизации налога готовит Минэкономразвития совместно с представителями гостиничной отрасли, Российским союзом туриндустрии и субъектами страны. Чиновники и эксперты договорились, что туристический сбор будет представлять собой фиксированную плату — но не с туриста, как сейчас, а с гостиничного номера, в котором он остановится. Причем вводить налог или нет, а также каким будет размер подати, каждый регион будет решать самостоятельно.

Сейчас курортный сбор действует только в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Санкт-Петербурге. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Планируется, что собранные средства направят в бюджеты муниципалитетов для целевого использования, то есть только на развитие объектов туристической инфраструктуры и показа (создание общественных пространств, достопримечательностей). Иными словами, эти деньги должны помочь сделать любой город или регион более привлекательным для гостей. Необходимые поправки в Налоговый и Бюджетный кодекс уже подготовлены и сейчас на рассмотрении в Минфине.

— Я считаю, туристический налог или, как его еще называют, курортный сбор, нужен, его надо ввести. У нас городская инфраструктура постоянно меняется, улучшается. Мы же центр развития туризма, Казань является столицей туризма в России, и в республике делают все для того, чтобы развивать туризм. Считаю, что чем больше средств в это дело будут вкладывать, тем больше денег будет оставаться в регионе и не надо будет ездить за границу, — выразил свое отношение к инициативе Зуфар Гаязов, президент Ассоциации рестораторов и отельеров РТ.

«Будет еще один сбор, которых у отелей и так немало. Не хотелось бы»



Как поясняют авторы проекта, объектом налогообложения станет количество номеров в гостиницах и отелях, а размер ставки регионы будут устанавливать сами. При этом базовая ставка составит около 65 рублей за один номер в сутки, то есть 6 тысяч рублей в квартал. Кроме того, у всех субъектов страны будет право применять понижающий коэффициент от 0 до 1 в зависимости от загрузки гостиниц. Коэффициент можно будет обнулять, к примеру, зимой и поднимать в высокий туристический сезон летом.

Администрированием туристического сбора займутся налоговики, бизнесу не придется предпринимать дополнительных действий для отчетности перед ФНС, уточнили в Минэкономразвития РФ. Туристический сбор с гостиничного номера взимают во многих странах, предлагаемая ставка российского налога — одна из самых низких, уверяют инициаторы проекта.

— Я пока не видела документ с четко прописанным механизмом, как все это будет реализовываться. Дают на откуп регионам то, в каком объеме и с какой периодичностью вводить этот налог, то есть предлагается регулировать его исходя из загруженности гостиниц. А как будет определяться загруженность? Если, например, будут брать и сразу облагать весь номерной фонд вне зависимости от сезона загрузки, это будет еще один сбор, которых у отелей и так немало. Конечно, не хотелось бы. Это делают якобы для того, чтобы нам облегчить жизнь. Чтобы мы не с туристов собирали, а сразу нам вменяют этот налог: хочешь, не хочешь — собирай, — комментирует проект исполнительный директор Ассоциации отелей Казани и РТ Александра Юшутина.

Казань может зарабатывать на туристах от 400 до 600 млн рублей в год



Татарстан на протяжении последних лет сохраняет темпы развития туризма и по основным показателям превысил уровни допандемийных лет. По состоянию на 1 января 2023 года, турпоток в республику достиг 3,9 млн человек, объем платных услуг в этой сфере с учетом смежных отраслей составил 39,5 млрд рублей.

По объему туристического потока республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое по России — после Краснодарского края, Московской и Ленинградской областей, Москвы, Санкт-Петербурга и Крыма. В Татарстане работают 114 туроператоров, которые состоят в Едином федеральном реестре.

Турпоток в республику достиг 3,9 млн человек, объем платных услуг в этой сфере с учетом смежных отраслей составил 39,5 млрд рублей. realnoevremya.ru

Регион причисляют к наиболее развитым в части гостиничной инфраструктуры, в республике действует 582 коллективных средства размещения с номерным фондом 25 323 номера. Средняя загрузка гостиниц составляет 73%.

Если исходить из того, что налог будут взимать не со всех номеров, а только с тех, в которых проживают туристы, под налогообложение попадут в среднем 18,5 тысячи номеров (73% от 25,3 тысячи номеров). Скорее всего, ставка по занятым номерам будет действовать круглогодично, так что бюджет Казани сможет получить порядка 440 млн рублей в год с этого налога. Если же облагать будут весь фонд номеров, город заработает еще больше — свыше 600 млн рублей.

Регион причисляют к наиболее развитым в части гостиничной инфраструктуры, в республике действует 582 коллективных средства размещения с номерным фондом 25 323 номера. realnoevremya.ru

«Деньги должны быть абсолютно прозрачно потрачены»

Механизм курортного сбора, который действует в четырех регионах страны, «был достаточно трудозатратен для гостиниц, поскольку заводился специальный счет», комментирует инициативу модернизации налога вице-президент Российского союза туриндустрии Алексей Мусакин. Крупные отели, по его словам, были вынуждены «выделять отдельного человека, который бы оформлял необходимые документы».

— Чтобы применить скидку для ряда категорий граждан, приходилось сканировать все их документы, дающие такое право. Это являлось достаточной весомой нагрузкой на персонал, особенно в пиковые сезоны. Теперь, когда туристический налог переходит от человека к отелю, нам становится значительно проще. Сам механизм прост и понятен, — убежден он.

Татарстанские отельеры, которые впервые могут столкнуться с таким видом налогообложения, тем не менее озадачены. Пока не ясен порядок взимания средств, а кроме того, много вопросов вызывает их целевое использование.

По объему туристического потока республика занимает первое место в Приволжском федеральном округе и седьмое по России . realnoevremya.ru

— Я согласен, что надо собирать этот налог. Но куда и как он будет распределяться? Там, конечно, должны разобраться. Сумма небольшая, не сильно скажется, это нормальное явление. Когда мы уезжаем в Краснодарский край, мы всегда этот сбор платим. У нас при «Татарской усадьбе» есть своя гостиница. Пока вроде больших проблем не было и, надеюсь, не будет, — отметил Зуфар Гаязов.

По его мнению, распределять налоговые поступления на развитие туристической инфраструктуры нужно пропорционально: «Многое должно обновляться. И дороги постоянно надо ремонтировать, парки и скверы поддерживать. Смотрите, сколько в городе парков делают хороших, красивых, за ними надо смотреть. Человеческий ресурс нужен, а для этого надо в бюджет денег заплатить».

Представителей отрасли также беспокоит, что реформа коснется только легальных коллективных средств размещения. Серый бизнес с посуточной арендой жилья для туристов вновь уйдет от ответственности, и пока мало мероприятий проводится с целью вывести их из тени: «У нас опять же выпадает серый сектор, чем никто не хочет заниматься — вопросами нелегальной сдачи квартир в посуточную аренду. Если будут брать сведения о номерном фонде, чтобы рассчитать налог, — такие сведения в реестре классифицированных объектов. Классификацию проходит только белый бизнес», — отметила Александра Юшутина.

Причем, когда опыт регионов с курортным сбором хоть и в новом формате масштабируют на всю страну, распространить могут и практику штрафных санкций по примеру Санкт-Петербурга. В Северной столице всерьез обсуждают наказание рублем за отказ отельеров собирать туристический сбор. Штрафы для юрлиц до 100 тысяч рублей.

— Почему-то у нас исходят из того, что мы все такие недобросовестные, и если что-то новое вводят, значит надо и карательную меру ввести за невыполнение. Но пока что никто не сказал, что хорошего принесет этот туристический сбор тем, кому вменили его собирать. К сожалению, у меня перед глазами только такой пример: в Железноводске на собранные от курортного сбора деньги поставили памятник курортному рублю. Причем мэр заявил, что, по проведенному опросу, туристы сказали, что 100 рублей с человека мало, давайте 200 рублей будем взимать, — посетовала Александра Юшутина.

По ее словам, чтобы избежать сомнений в целевом использовании денег с туристического сбора, муниципалитетам нужно сделать процедуру распределения средств максимально открытой и привлекать представителей гостиничной индустрии к этому вопросу: «Деньги должны быть абсолютно прозрачно потрачены, с привлечением профильных организаций в туризме. Если уж налог собирают с отелей, чтобы была возможность, например, отремонтировать улицы перед гостиницами, организовать дополнительные парковочные места или еще как-то решить вопросы туристической инфраструктуры — чтобы было видно, на что это все идет».