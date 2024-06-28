Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 28 и 29 июня

Фото: Динар Фатыхов

Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды 28 и 29 июня. Так, сегодня вечером, ночью и днем 29 июня в республике местами ожидается сильный северный, северо-восточный ветер, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

По сообщению организации, сегодня порывы ветра могут составить 15—17 м/с, а днем 29 июня в республике они составят 15—21 м/с.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в начале следующей недели прогнозируется облачная погода с повышением температуры до 27—31 градусов тепла.

Разиль Самигуллин