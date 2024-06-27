В Центре им. Гамалеи разрабатывают новые препараты для борьбы с ботулизмом

Фото: Динар Фатыхов

Специалисты Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи создают отдельные препараты для различных типов ботулотоксина, вызывающего ботулизм. Об этом ТАСС рассказал заведующий лабораторией иммунобиотехнологий центра Дмитрий Щебляков.



По словам ученого, сейчас на стадии доклинических испытаний находится препарат для нейтрализации токсина типа А. После его выхода на клинические испытания специалисты приступят к разработке моноклональных антител для других типов токсина.

Щебляков также отметил, что новый препарат будет эффективен только против ботулизма типа А, поэтому разрабатываются отдельные вакцины.

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