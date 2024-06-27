Вакансия врача-стоматолога в Казани стала одной из самых высокооплачиваемых в июне 2024 года

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Аналитики «Авито Работа» сообщили «Реальному времени», что в Казани в июне 2024 года одна из самых высоких зарплат предлагается на позиции врача-стоматолога. Специалист может рассчитывать на доход до 400 000 рублей в месяц.

Напомним, весной 2024 года в Казани количество предложений о работе в отрасли строительства составило 13,2% от общего числа вакансий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число предложений выросло на 29%. Средние предлагаемые заработные платы для новых сотрудников также увеличились — на 23%, достигнув 82 297 рублей в месяц.

Отметим, в Татарстане сохраняется более 54 тыс. свободных рабочих мест. Таким образом, в республике сегодня доступно в среднем 14 вакансий на человека, который ищет работу.