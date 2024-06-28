Плачущая мечеть, скрытные заводы и потенциал для арт-кластеров

Фотопутешествие с форумом татарской молодежи по полузаброшенной Ново-Татарской слободе

Фото: Эльмира Валиева

Всемирный форум татарской молодежи решил устроить фотопрогулку по Ново-Татарской слободе. Дело в том, что скоро ее последние не охраняемые законом старинные строения уступят дорогу автотрассе и другим приметам современности. Поэтому участникам встречи предложили максимально подробно зафиксировать их для истории.



Здесь пройдут дорожные работы



Идея путешествия возникла после появления на сайте мэрии проекта планировки территории в границах улиц Девятаева, Камиля Якуба, Меховщиков. Согласно документу, вдоль железной дороги протянется трасса. Это уже вторая крупная дорожная стройка в слободе, после Большого Казанского кольца. Что будет снесено?

Путешествие начинается от автовокзала. У Ново-Татарской слободы есть, как минимум, три важные вехи в истории. Первая — вынужденное переселение под давлением епископа Луки Канашевича из Старой слободы. Вторая — резкое изменение местности и состава населения в 1920-1930-е, когда район превратился в рабочие кварталы меховой фабрики. И, наконец, 1940-1960-х, когда после строительства Куйбышевского водохранилища здесь построили новый речной порт и автовокзал.

Будущее Ново-Татарской слободы. скриншот с сайта kzn.ru

Любопытно, что раньше автобусы останавливались, отмечает одна из участниц, на улице Столбова, ранее — Гаражной. Напоминает об этом площадка автозаправочной станции. А вот там, где стоит с 1964 года автовокзал, было место, которое называлось «Степан башы». Это в честь прадеда Ильи Евлампиева, одного из популяризаторов краеведения, выросшего в Ново-Татарке. Он отмечает, что опубликованный проект планировки территории был уже в генплане. Просто его, наконец, утвердили постановлением.

Рядом с его хрущевкой детства стоит дом «Мазута», откуда начинались история нефтяной промышленности республики. Туда мы не идем, здание законсервировано — ждем чуда. Нас интересует противоположная сторона слободы, которая тянется вдоль железной дороги. Раньше слободу окружали с обеих сторон болота. На месте одного из них находится Тинчуринский парк, где сохранилось одно зловонное озеро. По весне слобода превращалась в остров.

Потом ее связала ее с городом Полянинская дамба, современная часть улицы Татарстан и Девятаева. Надобно бы еще вспомнить, что тут же располагалась городская свалка, весной исчезающая «благодаря» весеннему паводку.

А сейчас здесь — гаражи, заборы, заросли. Эльмира Валиева

По Симбирским и Поперечным

На Камиля Якуба (бывшей Симбирской, то есть вполне себе солидной улице) почти нет домов, все заросло деревьями. Зато кое-где можно найти каменное мощение. На улице Зайцева (Поперечно-Симбирской или Урал) скрывается самое потерянное историческое здание слободы.



Дом на Зайцева, 4 — бывшее здание женской части медресе «Амирхания». По крайней мере несколько историков, а также архитекторы, занимающиеся реконструкцией мечети Иске Таш, так говорят. Эта мечеть связана с именем семьи Амирханов, отец писателя Фатиха Амирхана был в ней имамом. В советское время, напоминает еще один житель слободы, недавно сюда перебравшийся, историк Айрат Файзрахманов, в здании работала школа для девушек, а в наше время — одна из управляющих компаний. Здание не законсервировано, не охраняется и разрушается.

«Амирхания» забыта. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Вдоль Зайцева планируется постройка асфальтовой дороги. Сейчас здесь, в основном, гаражи, а также несколько домов, включая заброшенные. Выходя в сторону улицы Дулат-Али (2-я Поперечно-Симбирская), видишь «шуваловки». Некогда, идя по этой дороге, можно было попасть в Бакалду, район у Волги, ныне превратившийся в крохотный остров.

Исторически слобода формировалась там, где сейчас стоят здания меховой фабрики. Аквапарк — это последний цех фабрики, из-за него, по сути, мы получили вокруг санитарную зону, в которой, как в черной дыре, пропали дома, тянувшиеся вдоль центральных улиу Меховщиков и Мазита Гафури. В книге 1995 года «Республика Татарстан: памятники истории и культуры татарского народа, конец XVIII — начало XX веков» еще можно прочитать, что на Гафури, 35 стоял деревянный дом Амирханов.

А на Урта Таш поставили новый минарет. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Как мечеть плакала

На Кызыл Татарстан, 20 два года назад мечеть Урта Таш пошла трещинами из-за строительства Большого Казанского кольца, так что Комитет РТ по охране ОКН писал заявление в прокуратуру. Файзрахманов отмечает, что здесь недавно убрали заборы и теперь можно увидеть, как некогда зеленое здание стало белым и вновь обрело минарет. Это последняя не восстановленная соборная мечеть Казани. И старейшая в слободе, ее построили сначала в деревянном виде (в 1741 году, и это еще до реформ Екатерины II), а потом в каменном, в 1801-м.

Рядом, на улице Эш урам (3-я Поперечно-Симбирская) работало «Сеитовское» медресе (обратите внимание, сколько здесь татарских названий).

Файзрахманов вспоминает один из очерков Амирхана Еники, который называется «Мечеть плачет»: молодого писателя, тогда еще журналиста, направили писать репортаж о том, как здание уничтожали. Текст начинается со слухов — мол, в закрытой мечети кто-то плачет. Оказалось, что это сова заплутала в минарете.

Меховую фабрики решили построить в 1927 году в Ново-Татарской слободе — потому что здесь жило немало мастеров обработки пушно-мехового сырья и стояли корпуса купеческих заводов. На Зайцева — завод по производству мыла Абдрахмана Галикеева. На Меховщиков стоял кожевенно-сафьяновый завод Якуба Козлова (его дом сохранился и закрыт сайдингом).

А к примеру, на Кызыл Татарстан работала текстильная фабрика и мыловаренный завод Утямышевых, построивших Иске Таш. Евлампиев вспоминает, что у него на руках есть документы, доказывающие — завод явно «скрыт» теперь в современных корпусах.

В первые годы изменился национальный состав слободы: из 500 с лишним рабочих фабрики только 155 было татарами. Из-за обилия вентфасадов и не скажешь, что это весьма почтенные цеха (хотя остались и те, что говорят о своём возрасте потрепанным видом). К примеру, здание «Мехового квартала» — надстроенное. Файзрахманов обращает внимание на окна на первом этаже. Они явно из прошлых веков.

Останки ДК имени Калинина. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

На другой стороне, у дороги, где раньше разворачивался трамвай (и следы его еще сохранились на современных картах) — целый комплекс зданий. Алая мечеть 1808 года. Здесь работал брат основателя медресе «Мухаммадия» Галимджана Баруди — Салихзян Галеев.

Мечеть сейчас закрыта для публики — здесь работает татароязычное медресе имени тысячелетия принятия ислама. Над ним возвышается завод «Точмаш», построенный в 1941 году. Как и меховая фабрика, он мог превратиться в дешевые квадратные метры для малого бизнеса, но завод спасла программа развития оборонно-промышленного комплекса. Из-за проходной «Точмаша» пропал самый удобный проход на татарское кладбище.

Тут же находится второй источник молодости — ИЭУП. Одно из зданий — фабрика Арсланова. А другое — зияющее пустотами окон ДК имени Калинина.

Парфюмерную фабрику можно разглядеть только с помощью интернет-карт. скриншот c сайта Google Карты

В Плетенях

Железная дорога разделила слободу (а жители Плетеней называют себя именно ново-татарскими) после появления «Южного хода», по которому в 1928 году пошли поезда.

Нам надо перейти станцию «Вахитово» и оказаться в Плетенях. Слева — памятник постконструктивизма, пятая горбольница. На картах даже начала XX века на его месте — татарское кладбище. Идешь вдоль улицы Шарифа Камала — и видишь часть улицы Ирек (Свободы). Она начинается еще в той части слободы, а упирается в СИЗО-2. В Плетеневском изоляторе сидели татарские писатели, а еще из него выходит герой фильма «Мулла» Рамиль Фазлиев. Несколько лет назад здесь стояли разрушенные ворота с надписью «1905».

Илья Евлампиев рекомендует дойти до улицы Тимер Юл (рядом с которой стоят дома работников железной дороги) и повернуть на Ново-Вахитовскую. В зарослях деревьев и кустов — бывшая парфюмерная фабрика, очевидно, потом переродившаяся в «Аромат».

Внезапный дом на Ватутина. Радиф Кашапов / realnoevremya.ru

Осмелевшие путешественники (в основном — девочки в платках) решают идти вдоль заборов, мимо собак и прочего, чтобы выйти на Ватутина. И тут обнаруживается невиданный ранее двухэтажный дом. Одна из его жительниц по имени Надежда сначала осторожно вглядывается в молодежь, потом гордо говорит, что их дом показывали по телевизору, а живет здесь аж восемь семей. С одной стороны — тюрьма, с другой — «железка». Место, что называется, заповедное.

Остается дойти до Домрачевской больницы и порассуждать. Татарские слободы последние сто лет с лишним неразрывно связаны с индустриализацией. В Бишбалте это «Серп и молот», «Сантехприбор» (который превращается в территорию будущего жилкомплекса). В Ягодной слободе — Алафузовские фабрики (которые скоро станут чем-то вроде ЖК и арт-кластера). Даже в Старо-Татарской слободе один из корпусов завода Крестовниковых и весь завод Александрова превращают в что-то современное. А Ново-Татарка обрастает со стороны реки элитной Портовой, но пока что-то не слышно, чтобы хотя бы один из цехов превратился, к примеру, в арт-кластер. Молодые казанцы предлагают застройщикам Портовой не забыть оставить просвет, чтобы с Волги был виден новый минарет Урта Таш.