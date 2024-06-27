На ярмарке вакансий представят более 30 тысяч предложений о работе

Фото: Максим Платонов

На Всероссийскую ярмарку вакансий со своими предложениями о работе заявилось более 400 предприятий. На мероприятии представят 30 тысяч вакансий для соискателей, сообщила министр труда Татарстана Эльмира Зарипова.

По ее словам, на ярмарке также пройдут мастер-классы по составлению резюме и по профориентации.

— У нас в этом году произошла очень сильная связка с системой образования, когда образовательные учреждения будут презентовать свои программы. Поэтому мы приглашаем молодых ребят и их родителей, чтобы родители могли посмотреть, куда определить ребенка, кем ему быть и какой образовательный маршрут для ребенка выбрать, — подчеркнула Зарипова.



Она добавила, что по итогам регионального этапа ярмарки около 4 тысяч человек нашли новую работу.

Казань 28 июня примет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00 в парке имени Горького. Там жители города смогут ознакомиться с востребованными направлениями на рынке труда и пройти экспресс-собеседования с работодателями.

Елизавета Пуншева