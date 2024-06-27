Почти 4 тысячи выпускников учебных заведений Татарстана устроились на предприятия ОПК

Фото: Максим Платонов

За первый квартал 2024 года 3,7 тысячи выпускников татарстанских вузов и ссузов устроились на работу на предприятия ОПК. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил начальник управления профессионального образования республики Андрей Федоров.

В прошлом году вузы окончили 11 тысяч человек. Из них в первый год после выпуска работу нашли 73%. Из ссузов в 2023 году выпустились 22 тысячи человек. Трудоустроились из них 82,3%.

По прогнозам, озвученным Федоровым, в этом году из учебных заведений выпустятся 55 тысяч человек. Согласно планам, работу найдут 67% в течение года.

В Татарстане по итогам первого квартала увеличилось количество занятого населения. Трудоустроились еще 15 тысяч человек. Всего в республике работают 1,2 миллиона человек.

Елизавета Пуншева