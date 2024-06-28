На севере Казани вновь зафиксировали превышение ПДК загрязнителей в атмосферном воздухе
На севере Казани вновь зафиксировали превышение ПДК загрязнителей в атмосферном воздухе. Данные были зафиксированы автоматическими станциями контроля загрязнений с 22 по 28 июня, сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.
За прошедшую неделю были выявлены следующие превышения показателей ПДК загрязнителей в атмосферном воздухе:
- в селе Осиново было зафиксировано превышение по сероводороду;
- в Казани на улице Максимова, 76 были зафиксированы превышения по оксиду углерода.
На остальных станциях фиксации загрязнения, расположенных в Казани, превышения загрязняющих веществ не фиксировались.
Стоит подчеркнуть, что за прошлую неделю в Казани и селе Осиново также было зафиксировано превышение загрязнения атмосферного воздуха. Так, с 15 по 21 июня были отмечены повышенные показатели сероводорода и формальдегида в воздухе.
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