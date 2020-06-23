КАМАЗ не нашел подтверждений тому, что на ТФК вспышка COVID-19

В КАМАЗе провели внутреннюю проверку и не нашли никаких подтверждений тому, что в Торгово-финансовой компании «КАМАЗ» произошла вспышка заражения COVID-19. Об этом сообщил руководитель пресс-службы компании Олег Афанасьев.

Он отметил, что, по данным Роспотребнадзора и горздрава, в ТФК в июне был один заболевший.

«Если господин Бариев обладает какой-то другой информацией, мы готовы ее получить и принять все необходимые меры для локализации проблемы», — цитирует Афанасьева издание chelny-biz.ru.

Накануне главный санитарный врач Набережных Челнов Ильгизяр Бариев заявил, что в городе появились новые очаги COVID-19. В том числе он назвал ТФК «КАМАЗ».

