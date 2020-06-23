В Казани начнут производить тесты на антитела к COVID-19 уже осенью
Тест — только для оценки иммунитета
В КФУ в течение ближайших двух-трех месяцев запустят пилотное производство тест-систем на антитела к COVID-19. Об этом рассказал сегодня журналистам Альберт Ризванов, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики ИФМиБ КФУ. Разработка тест-систем, предназначенных для определения антител к COVID-19 иммунохроматографическим методом, началась в институте параллельно с разработкой противоковидной вакцины:
— Чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно оценить, появляются ли в крови у подопытных животных антитела к вирусу. Соответственно, эта система была нужна для разработки вакцины.
Но она нужна и для практической медицины: сейчас, по словам Альберта Ризванова, эту разработку используют в университетской клинике для определения иммунитета ее сотрудников и в научных исследованиях — для оценки популяционного иммунитета.
Принцип работы системы практически такой же, как у теста на беременность, только вместо мочи на тест-полоску наносится капелька крови. Точность разработчики обещают высокую — не менее 95%. Провести анализ можно будет самостоятельно, купив тест в аптеке.
Но эти системы, как и все тесты, которые проводятся методом ИФА, не предназначены для диагностики текущего заболевания COVID-19, в отличие от тестов методом ПЦР. Они показывают только наличие антител, а они могут содержаться в крови как у больного человека, так и у переболевшего вирусной инфекцией, но уже выздоровевшего.
Заказчики уже есть
Оборудование для пилотного производства тестов для определения антител к COVID-19 иммунохроматографическим методом уже поступило в КФУ и смонтировано. На его наладку и запуск потребуется около двух недель — и тогда уже в КФУ планируют получить первую партию тест-полосок. Еще порядка двух месяцев уйдет на получение регистрационного удостоверения:
— После этого тесты можно будет уже официально использовать в клинике и продавать.
Альберт Ризванов добавил, что разработка противоковидной вакцины на основе ДНК тоже завершена и как раз сегодня ее ввели лабораторным животным.
Отвечая на вопросы «Реального времени», директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины рассказал, что мощность производственного оборудования огромна: свыше 15 тысяч полосок в час, но «практический выход будет гораздо меньше». На первых порах пилотный выпуск составит 10—30 тысяч полосок в месяц.
— У нас уже есть корпоративные клиенты, готовые разместить предварительные заказы, — сообщил Альберт Ризванов. — Это крупные промышленные предприятия, которые хотели бы протестировать своих сотрудников на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Также мы разрабатываем проект по розничной упаковке тест-полосок. И надеемся, что они будут доступны для розничной продажи через аптечные сети.
Предположительную стоимость тестов в розничной продаже Альберт Ризванов оценил «от одной до трех тысяч рублей, но не дороже тех тестов, которые уже имеются в продаже, — на уровне среднего по рынку». В комплект будут входить запаянная в пластиковый футляр тест-полоска, устройство для прокалывания пальца (чтобы добыть капельку крови) и флакон со специальной жидкостью (чтобы смочить тест-полоску и придать крови текучесть, необходимую для тестирования).
В КФУ будет изготавливаться биохимическая субстанция для диагностики, а вот мембрана — подложка, на которую наносится биохимическая составляющая для диагностики, и пластиковая упаковка для тестов — импортные.
Работы финансируются АНО «Научно-исследовательский центр ДНК», стоимость проекта — коммерческая тайна.
В поисках популяционного иммунитета
Альберт Ризванов сообщил, что уже обследовали сотрудников университетской клиники. Выяснилось, что от 20 до 30 процентов из них уже имеют антитела к коронавирусу. Но пока неизвестно — это антитела к COVID-19 или ко всем родственным ему коронавирусам, которых существует достаточно много. Более ясной картина станет по завершении детальных дополнительных исследований.
Кроме того, в рамках исследования популяционного иммунитета сотрудников университета и работников некоторых предприятий Татарстана выяснили, что разными коронавирусами уже переболели от 8 до 10% обследованных. Сам Ризванов, по его словам, «отрицательный ко всем коронавирусам».
«Золотые» тесты
Как именно производятся тесты в КФУ, рассказал и показал в лаборатории старший научный сотрудник НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Рафиль Хайруллин. Все производство пока разместили в небольшой комнате — за ее пределами работает только производство биохимической составляющей. Для выпуска тест-полосок используется коллоидное золото — раствор темно-красного цвета. Именно оно обеспечивает окрашивание мембраны, пропитанной биохимическим раствором, и делает антитела «видимыми».
Пропитанные нужными реагентами и просушенные мембраны пропускают через резак, и узкие тест-полоски запечатывают в пластиковые футляры. В комплекте с готовым тестом будут идти флакончик с фосфато-солевым буфером — раствором солей, который доносит капельку крови до нужного участка тест-полоски, и устройство для прокола. Результат тестирования «проявляется» через 15 минут.
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