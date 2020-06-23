В Казани начнут производить тесты на антитела к COVID-19 уже осенью

Фото: Максим Платонов

Тест — только для оценки иммунитета



В КФУ в течение ближайших двух-трех месяцев запустят пилотное производство тест-систем на антитела к COVID-19. Об этом рассказал сегодня журналистам Альберт Ризванов, директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины, профессор кафедры генетики ИФМиБ КФУ. Разработка тест-систем, предназначенных для определения антител к COVID-19 иммунохроматографическим методом, началась в институте параллельно с разработкой противоковидной вакцины:

— Чтобы правильно оценить работу вакцины, нужно оценить, появляются ли в крови у подопытных животных антитела к вирусу. Соответственно, эта система была нужна для разработки вакцины.

Но она нужна и для практической медицины: сейчас, по словам Альберта Ризванова, эту разработку используют в университетской клинике для определения иммунитета ее сотрудников и в научных исследованиях — для оценки популяционного иммунитета.

Принцип работы системы практически такой же, как у теста на беременность, только вместо мочи на тест-полоску наносится капелька крови. Точность разработчики обещают высокую — не менее 95%. Провести анализ можно будет самостоятельно, купив тест в аптеке.

Но эти системы, как и все тесты, которые проводятся методом ИФА, не предназначены для диагностики текущего заболевания COVID-19, в отличие от тестов методом ПЦР. Они показывают только наличие антител, а они могут содержаться в крови как у больного человека, так и у переболевшего вирусной инфекцией, но уже выздоровевшего.

Заказчики уже есть

Оборудование для пилотного производства тестов для определения антител к COVID-19 иммунохроматографическим методом уже поступило в КФУ и смонтировано. На его наладку и запуск потребуется около двух недель — и тогда уже в КФУ планируют получить первую партию тест-полосок. Еще порядка двух месяцев уйдет на получение регистрационного удостоверения:

— После этого тесты можно будет уже официально использовать в клинике и продавать.

Альберт Ризванов добавил, что разработка противоковидной вакцины на основе ДНК тоже завершена и как раз сегодня ее ввели лабораторным животным.

Отвечая на вопросы «Реального времени», директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины рассказал, что мощность производственного оборудования огромна: свыше 15 тысяч полосок в час, но «практический выход будет гораздо меньше». На первых порах пилотный выпуск составит 10—30 тысяч полосок в месяц.

— У нас уже есть корпоративные клиенты, готовые разместить предварительные заказы, — сообщил Альберт Ризванов. — Это крупные промышленные предприятия, которые хотели бы протестировать своих сотрудников на наличие иммунитета к коронавирусной инфекции. Также мы разрабатываем проект по розничной упаковке тест-полосок. И надеемся, что они будут доступны для розничной продажи через аптечные сети.

Предположительную стоимость тестов в розничной продаже Альберт Ризванов оценил «от одной до трех тысяч рублей, но не дороже тех тестов, которые уже имеются в продаже, — на уровне среднего по рынку». В комплект будут входить запаянная в пластиковый футляр тест-полоска, устройство для прокалывания пальца (чтобы добыть капельку крови) и флакон со специальной жидкостью (чтобы смочить тест-полоску и придать крови текучесть, необходимую для тестирования).

В КФУ будет изготавливаться биохимическая субстанция для диагностики, а вот мембрана — подложка, на которую наносится биохимическая составляющая для диагностики, и пластиковая упаковка для тестов — импортные.

Работы финансируются АНО «Научно-исследовательский центр ДНК», стоимость проекта — коммерческая тайна.

В поисках популяционного иммунитета

Альберт Ризванов сообщил, что уже обследовали сотрудников университетской клиники. Выяснилось, что от 20 до 30 процентов из них уже имеют антитела к коронавирусу. Но пока неизвестно — это антитела к COVID-19 или ко всем родственным ему коронавирусам, которых существует достаточно много. Более ясной картина станет по завершении детальных дополнительных исследований.

Кроме того, в рамках исследования популяционного иммунитета сотрудников университета и работников некоторых предприятий Татарстана выяснили, что разными коронавирусами уже переболели от 8 до 10% обследованных. Сам Ризванов, по его словам, «отрицательный ко всем коронавирусам».

«Золотые» тесты

Как именно производятся тесты в КФУ, рассказал и показал в лаборатории старший научный сотрудник НКЦ прецизионной и регенеративной медицины Рафиль Хайруллин. Все производство пока разместили в небольшой комнате — за ее пределами работает только производство биохимической составляющей. Для выпуска тест-полосок используется коллоидное золото — раствор темно-красного цвета. Именно оно обеспечивает окрашивание мембраны, пропитанной биохимическим раствором, и делает антитела «видимыми».

Пропитанные нужными реагентами и просушенные мембраны пропускают через резак, и узкие тест-полоски запечатывают в пластиковые футляры. В комплекте с готовым тестом будут идти флакончик с фосфато-солевым буфером — раствором солей, который доносит капельку крови до нужного участка тест-полоски, и устройство для прокола. Результат тестирования «проявляется» через 15 минут.

1 / 18 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Инна Серова, фото Максима Платонова