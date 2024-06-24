Новое продвижение на Авито: зарабатываем больше с искусственным интеллектом
6 вопросов о том, как работает система продвижения объявлений на Авито и как сделать свой бизнес эффективнее
Авито проапгрейдил систему продвижения объявлений. Бусты от х2 до х20 просмотров с фиксированным временем продвижения (1 или 7 дней) заменили на систему с конкретным прогнозом количества дополнительных просмотров. Теперь задача сделать ваше объявление более видимым (значит, и успешным) делегируется искусственному интеллекту, а опираться он будет на результаты похожих объявлений и на бюджет, который вы готовы заложить в кампанию. Серьезно увеличен и «разбег» по времени — теперь кампанию можно настроить на любое количество дней от 1 до 30. Подробный гайд по настройке продвижения на Авито в 2024 году — в разборе «Реального времени».
Как работает продвижение с прогнозом?
До недавних пор на Авито действовала система продвижения, которая гарантировала больше просмотров объявления — кратность увеличения предлагалась от 2 до 20 раз (обратите внимание: абсолютных показателей нет, есть только относительные). Продолжительность продвижения можно было выбирать из двух опций — на 1 день или на 7 дней.
Теперь система продвижения изменилась. Вы закладываете бюджет, который готовы выделить, и выбираете длительность кампании— теперь доступно любое количество дней от 1 до 30. К примеру, вы хотите продвигать объявление 10 дней, и в день можете выделить на это 300 рублей. Получается, ваш общий бюджет составит 3 000 рублей.
Что самое ценное — при настройке вам сразу будет показываться, сколько дополнительных просмотров соберет объявление. Эти подсчеты совершит искусственный интеллект, опираясь на исторические данные, то есть на эффективность подобных объявлений в прошлом в конкретной сфере и регионе. А потом объявление будет показано тем пользователям, которые интересуются похожими предложениями и уже просматривали их. Так работает таргет: ИИ фокусируется на том, чтобы предлагать ваш товар или услугу самым заинтересованным в нем пользователям.
Таким образом, теперь вы будете платить не за абстрактный буст популярности в 10 раз, а за конкретное число «уников», которым на глаза попадется ваше объявление. Выбрать прирост просмотров вы сможете максимально удобным способом: с помощью кнопки-бегунка в профиле. Параллельно увидите, как изменяется цена в зависимости от увеличения просматриваемости.
Сколько мне нужно показов?
Исходя из четкой оценки количества просмотров и примерно понимая свою конверсию, можно планировать интенсивность работы на Авито, вплоть до конкретного плана продаж. К примеру, небольшая кондитерская печет торты на заказ и хочет продвинуть эту услугу. Бизнесу уже не первый год, здесь хорошо налажена система анализа и отстройки воронки продаж. Примерная статистика такова: каждый тридцатый, увидевший объявление, обратится в компанию с вопросом. Заказ разместят 20% из написавших. В день кондитерская готова выполнять тридцать заказов. Значит, ей нужно, чтобы обращений было 150 в сутки. Следовательно, показать ее объявление нужно будет 4500 уникальным посетителям.
Кстати, важный факт: органические просмотры в этой статистике не учитываются. То есть привлечение тех клиентов, которые придут к вам, потому что просто увидели объявление сразу после его публикации или потому что вы грамотно составили объявление, оплачивать не придется.
Как выстроить стратегию: какой бюджет и на сколько дней закладывать?
Если вы еще только начинаете бизнес и еще не знаете, какова конверсия ваших объявлений и работы с клиентами, значит, в первое время придется поэкспериментировать.
Есть определенные логические правила, которыми нужно руководствоваться, начиная продвижение с прогнозом. Например, определите, насколько высококонкурентный рынок, на который вы заходите. Пример высококонкурентного рынка — маникюр в Казани. А значит, чтобы удержаться в седле, нужно заложить бюджет побольше.
Если рынок низкоконкурентный (например, у вас салон профессиональной стрижки домашних животных или студия по ремонту антикварных музыкальных инструментов) — вы наверняка и без больших бюджетов будете оставаться в топе поисковой выдачи достаточно долго. Поэтому можно попробовать «залить» небольшой бюджет, но на долгий срок — и смотреть, что из этого получится.
Как оценить эффективность продвижения и «подкрутить» стратегию?
В личном кабинете есть раздел аналитики, в котором вы увидите данные по своему объявлению: сколько раз оно было показано, сколько раз на него кликнули и другие важные параметры, которые помогут вам определить эффективность кампании.
Уточните, как работает ваша воронка продаж. Если вы четко знаете, какова конверсия, то с использованием новой услуги от Авито больше не нужно экспериментировать. Благодаря умному алгоритму, вы будете уверены в точном количестве просмотров, которое с гарантией получите.
Если что-то идет не так — уделите внимание своему профилю и самому объявлению. Может быть, проблема вовсе не в продвижении, а в более банальных вещах? Например, возможно, вы ошиблись с заголовком? Или нужно подправить описание? Небольшой совет: обратите внимание на то, как составляют объявления ваши конкуренты, особенно те, которых вы очень хотите обскакать.
А бесплатные технологии продвижения есть?
Конечно, есть, и их на Авито никто не отменял. Первая и главная из них — грамотная работа над составлением объявления. Правильное объявление, которое имеет больше шансов сработать, составляется из четырех основных «ингредиентов»:
- Правильный заголовок. Чем он конкретнее и подробнее, тем ниже будет конкуренция и больше шансов «попасть» прямо в целевую аудиторию.
- Достаточное количество аккуратных, четких, информативных фотографий.
- Текст объявления — достаточно лаконичный, но хорошо описывающий, что конкретно вы предлагаете. Используйте ключевые фразы для поисковых запросов. Статистику по поисковым запросам для эффективного продвижения можно увидеть с помощью внутреннего инструмента Авито, который доступен в тарифах «Расширенный» и «Максимальный».
- Конкурентная и справедливая цена. Покупателя отпугивает не только слишком высокая, но и слишком низкая цена (она вызывает сомнения в качестве товара и услуги).
Еще одна важная часть бесплатного продвижения — грамотное оформление профиля своей компании. Взгляните на него как бы со стороны и спросите себя: а вы сами согласились бы купить что-либо у этого продавца? Только ответьте себе честно. И тогда все станет понятно.
Чтобы вызывать доверие у потенциальных заказчиков и клиентов, нужно обязательно наполнить свой профиль на Авито максимумом полезной информации о вас. Верифицируйтесь всеми доступными способами, пусть на вашем профиле стоят все доступные значки («компания проверена», «жилье проверено», «документы проверены», «машина проверена в Автотеке» и тому подобное).
Обязательно работайте с отзывами о вас. 95% пользователей Авито ориентируются на отзывы в выборе исполнителя услуги или продавца товара. Просите тех клиентов, с кем сложилось сотрудничество, оставить отзывы. На отрицательные опусы в свой адрес тоже обязательно реагируйте: оставляйте на них публичный ответ с предложением решить возникшую у клиента проблему. Покажите свою вовлеченность и готовность исправить ошибки. Это будет лучше, чем оставлять отрицательные отзывы без ответа и вызывать таким образом подозрения в свой адрес.
Прежние платные способы продвижения еще доступны?
На Авито предлагаются два платных способа сделать свое объявление более заметным и выделить его среди конкурентов. Первый — выделение цветом. Цена в объявлении выделяется синим (на десктопе) или желтым (в мобильной версии) цветом. В блоке объявления в колонке поисковой выдачи добавляется кнопка «Показать телефон» или «Позвонить» — а значит, чтобы связаться с поставщиком товара или услуги, не нужно даже открывать объявление.
Второй способ — XL-объявление, которое в поисковой выдаче выглядит крупнее остальных. На десктопе в карточке товара или услуги показывается не одна фотография, а две или три, рядом сразу же появляется подробное описание товара (а не только название объявления) и кнопка «Показать телефон» или «Позвонить». Это хороший способ выделить объявление среди конкурентов, потому что на Авито, как и на многих других площадках, справедливо правило: чем заметнее объект на странице, тем вероятнее, что на него кликнут.
Эпилог
Но главное во всем вышеизложенном — новая система продвижения с прогнозом уже работает и каждый день доказывает свою эффективность. С ее помощью можно более продуманно и осознанно подходить к продвижению объявлений на Авито. Вы научитесь простраивать воронки и эффективно планировать свой бизнес или подработку с помощью этого сервиса. А умные алгоритмы Авито постоянно повышают точность работы, чтобы помогать вам зарабатывать!
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