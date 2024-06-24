Новое продвижение на Авито: зарабатываем больше с искусственным интеллектом

6 вопросов о том, как работает система продвижения объявлений на Авито и как сделать свой бизнес эффективнее

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Авито проапгрейдил систему продвижения объявлений. Бусты от х2 до х20 просмотров с фиксированным временем продвижения (1 или 7 дней) заменили на систему с конкретным прогнозом количества дополнительных просмотров. Теперь задача сделать ваше объявление более видимым (значит, и успешным) делегируется искусственному интеллекту, а опираться он будет на результаты похожих объявлений и на бюджет, который вы готовы заложить в кампанию. Серьезно увеличен и «разбег» по времени — теперь кампанию можно настроить на любое количество дней от 1 до 30. Подробный гайд по настройке продвижения на Авито в 2024 году — в разборе «Реального времени».

Как работает продвижение с прогнозом?

До недавних пор на Авито действовала система продвижения, которая гарантировала больше просмотров объявления — кратность увеличения предлагалась от 2 до 20 раз (обратите внимание: абсолютных показателей нет, есть только относительные). Продолжительность продвижения можно было выбирать из двух опций — на 1 день или на 7 дней.

Теперь система продвижения изменилась. Вы закладываете бюджет, который готовы выделить, и выбираете длительность кампании— теперь доступно любое количество дней от 1 до 30. К примеру, вы хотите продвигать объявление 10 дней, и в день можете выделить на это 300 рублей. Получается, ваш общий бюджет составит 3 000 рублей.

Что самое ценное — при настройке вам сразу будет показываться, сколько дополнительных просмотров соберет объявление. Эти подсчеты совершит искусственный интеллект, опираясь на исторические данные, то есть на эффективность подобных объявлений в прошлом в конкретной сфере и регионе. А потом объявление будет показано тем пользователям, которые интересуются похожими предложениями и уже просматривали их. Так работает таргет: ИИ фокусируется на том, чтобы предлагать ваш товар или услугу самым заинтересованным в нем пользователям.

Таким образом, теперь вы будете платить не за абстрактный буст популярности в 10 раз, а за конкретное число «уников», которым на глаза попадется ваше объявление. Выбрать прирост просмотров вы сможете максимально удобным способом: с помощью кнопки-бегунка в профиле. Параллельно увидите, как изменяется цена в зависимости от увеличения просматриваемости.

При настройке вам сразу будет показываться, сколько дополнительных просмотров соберет объявление. Эти подсчеты совершит искусственный интеллект, опираясь на исторические данные. коллаж "Реального времени"

Сколько мне нужно показов?

Исходя из четкой оценки количества просмотров и примерно понимая свою конверсию, можно планировать интенсивность работы на Авито, вплоть до конкретного плана продаж. К примеру, небольшая кондитерская печет торты на заказ и хочет продвинуть эту услугу. Бизнесу уже не первый год, здесь хорошо налажена система анализа и отстройки воронки продаж. Примерная статистика такова: каждый тридцатый, увидевший объявление, обратится в компанию с вопросом. Заказ разместят 20% из написавших. В день кондитерская готова выполнять тридцать заказов. Значит, ей нужно, чтобы обращений было 150 в сутки. Следовательно, показать ее объявление нужно будет 4500 уникальным посетителям.

Кстати, важный факт: органические просмотры в этой статистике не учитываются. То есть привлечение тех клиентов, которые придут к вам, потому что просто увидели объявление сразу после его публикации или потому что вы грамотно составили объявление, оплачивать не придется.

Как выстроить стратегию: какой бюджет и на сколько дней закладывать?

Если вы еще только начинаете бизнес и еще не знаете, какова конверсия ваших объявлений и работы с клиентами, значит, в первое время придется поэкспериментировать.

Есть определенные логические правила, которыми нужно руководствоваться, начиная продвижение с прогнозом. Например, определите, насколько высококонкурентный рынок, на который вы заходите. Пример высококонкурентного рынка — маникюр в Казани. А значит, чтобы удержаться в седле, нужно заложить бюджет побольше.

Если рынок низкоконкурентный (например, у вас салон профессиональной стрижки домашних животных или студия по ремонту антикварных музыкальных инструментов) — вы наверняка и без больших бюджетов будете оставаться в топе поисковой выдачи достаточно долго. Поэтому можно попробовать «залить» небольшой бюджет, но на долгий срок — и смотреть, что из этого получится.

Исходя из четкой оценки количества просмотров и примерно понимая свою конверсию, можно планировать интенсивность работы на Авито, вплоть до конкретного плана продаж. коллаж "Реального времени"

Как оценить эффективность продвижения и «подкрутить» стратегию?

В личном кабинете есть раздел аналитики, в котором вы увидите данные по своему объявлению: сколько раз оно было показано, сколько раз на него кликнули и другие важные параметры, которые помогут вам определить эффективность кампании.

Уточните, как работает ваша воронка продаж. Если вы четко знаете, какова конверсия, то с использованием новой услуги от Авито больше не нужно экспериментировать. Благодаря умному алгоритму, вы будете уверены в точном количестве просмотров, которое с гарантией получите.

Если что-то идет не так — уделите внимание своему профилю и самому объявлению. Может быть, проблема вовсе не в продвижении, а в более банальных вещах? Например, возможно, вы ошиблись с заголовком? Или нужно подправить описание? Небольшой совет: обратите внимание на то, как составляют объявления ваши конкуренты, особенно те, которых вы очень хотите обскакать.

А бесплатные технологии продвижения есть?

Конечно, есть, и их на Авито никто не отменял. Первая и главная из них — грамотная работа над составлением объявления. Правильное объявление, которое имеет больше шансов сработать, составляется из четырех основных «ингредиентов»:

Правильный заголовок. Чем он конкретнее и подробнее, тем ниже будет конкуренция и больше шансов «попасть» прямо в целевую аудиторию.

Правильный заголовок. Чем он конкретнее и подробнее, тем ниже будет конкуренция и больше шансов «попасть» прямо в целевую аудиторию. Достаточное количество аккуратных, четких, информативных фотографий.



Текст объявления — достаточно лаконичный, но хорошо описывающий, что конкретно вы предлагаете. Используйте ключевые фразы для поисковых запросов. Статистику по поисковым запросам для эффективного продвижения можно увидеть с помощью внутреннего инструмента Авито, который доступен в тарифах «Расширенный» и «Максимальный».



Конкурентная и справедливая цена. Покупателя отпугивает не только слишком высокая, но и слишком низкая цена (она вызывает сомнения в качестве товара и услуги).

Еще одна важная часть бесплатного продвижения — грамотное оформление профиля своей компании. Взгляните на него как бы со стороны и спросите себя: а вы сами согласились бы купить что-либо у этого продавца? Только ответьте себе честно. И тогда все станет понятно.

Чтобы вызывать доверие у потенциальных заказчиков и клиентов, нужно обязательно наполнить свой профиль на Авито максимумом полезной информации о вас. Верифицируйтесь всеми доступными способами, пусть на вашем профиле стоят все доступные значки («компания проверена», «жилье проверено», «документы проверены», «машина проверена в Автотеке» и тому подобное).

Реклама. ООО «КЕХ еКОммерц». коллаж "Реального времени"

Обязательно работайте с отзывами о вас. 95% пользователей Авито ориентируются на отзывы в выборе исполнителя услуги или продавца товара. Просите тех клиентов, с кем сложилось сотрудничество, оставить отзывы. На отрицательные опусы в свой адрес тоже обязательно реагируйте: оставляйте на них публичный ответ с предложением решить возникшую у клиента проблему. Покажите свою вовлеченность и готовность исправить ошибки. Это будет лучше, чем оставлять отрицательные отзывы без ответа и вызывать таким образом подозрения в свой адрес.

Прежние платные способы продвижения еще доступны?

На Авито предлагаются два платных способа сделать свое объявление более заметным и выделить его среди конкурентов. Первый — выделение цветом. Цена в объявлении выделяется синим (на десктопе) или желтым (в мобильной версии) цветом. В блоке объявления в колонке поисковой выдачи добавляется кнопка «Показать телефон» или «Позвонить» — а значит, чтобы связаться с поставщиком товара или услуги, не нужно даже открывать объявление.

Второй способ — XL-объявление, которое в поисковой выдаче выглядит крупнее остальных. На десктопе в карточке товара или услуги показывается не одна фотография, а две или три, рядом сразу же появляется подробное описание товара (а не только название объявления) и кнопка «Показать телефон» или «Позвонить». Это хороший способ выделить объявление среди конкурентов, потому что на Авито, как и на многих других площадках, справедливо правило: чем заметнее объект на странице, тем вероятнее, что на него кликнут.

Эпилог

Но главное во всем вышеизложенном — новая система продвижения с прогнозом уже работает и каждый день доказывает свою эффективность. С ее помощью можно более продуманно и осознанно подходить к продвижению объявлений на Авито. Вы научитесь простраивать воронки и эффективно планировать свой бизнес или подработку с помощью этого сервиса. А умные алгоритмы Авито постоянно повышают точность работы, чтобы помогать вам зарабатывать!