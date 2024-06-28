Столичный суд взыскал долги с рок-певицы Земфиры*

Мировой суд Хорошевского района Москвы обязал рок-певицу Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги.

— Мировой судья судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Рамазановой Земфиры*, — сообщается в пресс-службе суда.

Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. руб за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей по ЖКХ.

Напомним, в феврале 2023 года Минюст России внес певицу в список иноагентов. Она потребовала снять с нее данный статус, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать ее из списка после обращения.