Столичный суд взыскал долги с рок-певицы Земфиры*
Мировой суд Хорошевского района Москвы обязал рок-певицу Земфиру* выплатить задолженность за неоплаченные коммунальные услуги.
— Мировой судья судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынес решение о взыскании задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг с Рамазановой Земфиры*, — сообщается в пресс-службе суда.
Ранее в СМИ появилась информация, что приставы хотят взыскать с нее 11 тыс. руб за неоплату штрафов, а также более 200 тыс. рублей по ЖКХ.
Напомним, в феврале 2023 года Минюст России внес певицу в список иноагентов. Она потребовала снять с нее данный статус, однако Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать ее из списка после обращения.
Справка
*включена Министерством юстиции России в список иностранных агентов
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.