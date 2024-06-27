Выпускница из Альметьевска набрала 300 баллов на ЕГЭ

Фото: Максим Платонов

Анастасия Князева, выпускница школы №20 в Альметьевске, стала настоящей героиней этого года, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Она набрала максимальное количество баллов — 300 — на ЕГЭ по литературе, русскому и английскому языкам.



— С каждой соткой, как вот это ощущение еще больше и больше прибавлялось, какое-то волнение, я просто вся тряслась, у меня вообще было какое-то. Не знаю, вообще не могла поверить в то, что я могла такое сделать», — делится она своими эмоциями.

В копилке достижений Анастасии уже есть золотая медаль и победы на олимпиадах. Теперь она планирует поступать в Санкт-Петербургский университет, чтобы стать переводчиком в международной компании.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов поздравил Анастасию и других выпускников, которые показали высокие результаты на ЕГЭ. В этом году в районе 830 выпускников, 94 из них получили золотые медали. 25 школьников набрали больше 100 баллов.