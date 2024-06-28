Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг»
Раиса Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Его кандидатуру на должность выдвинул министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.
Его кандидатуру единогласно поддержали на заседании совета директоров, которое состоялось сегодня.
Также на должность генерального директора холдинга был назначен Рафинат Яруллин. Он возглавляет компанию с 1994 года.
— Рафинат Саматович долгие годы работает с нами, поэтому поздравляем, — заявил Рустам Минниханов.
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