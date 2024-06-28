Железнодорожное движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми полностью восстановлено

Фото: Руслан Ишмухаметов

Железнодорожное движение по участку Инта-1 — Угольный в Коми полностью восстановлено. Пути были повреждены в результате схода вагонов с рельсов вследствие подмыва насыпи, сообщает ТАСС.

Авария произошла 26 июня в Республике Коми: на одном из перегонов сошли с рельсов девять пассажирских вагонов. К месту аварии были направлены оперативные службы для устранения последствий аварии и помощи пострадавшим.

Всего в поезде находились 232 человека. За медпомощью обратились 46 человек, 10 из них госпитализированы. Двое пострадавших транспортированы в Воркуту, пятеро — в Сыктывкар, трое получают медицинскую помощь в Интинской центральной горбольнице. Остальные 182 пассажира отправлены в пункты назначения по ранее запланированному маршруту.

Разиль Самигуллин