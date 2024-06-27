Марат Бариев: «У нас две проблемы — нехватка залов и женских тренеров»

Президент Федерации спортивной гимнастики РТ — об итогах Игр БРИКС и перспективах татарстанских гимнастов

Фото: realnoevremya.ru

Татарстанский гимнаст Даниел Маринов стал лидером сборной России и одним из героев Игр стран БРИКС, завоевав две золотых, две серебряных и одну бронзовую медаль. Подъем спортивной гимнастики в республике совпал с приходом в руководство республиканской федерации Марата Бариева. Подробнее о развитии этого вида спорта в Татарстане и его звездных представителях бывший министр спорта РТ рассказал в интервью «Реальному времени».

«У нас была хорошая история гимнастики, крепкие школы»

— Марат Мансурович, успехи последних лет, демонстрируемые татарстанскими гимнастами, приятно удивляют в том плане, что в прежние времена республика была далеко не на первых ролях. А сейчас есть безоговорочный лидер — Даниел Маринов, и за ним выстроилась целая плеяда перспективных гимнастов. С чем вы это связываете?

— Все-таки и в недалеком прошлом у нас была воспитана Лейсера Габдрахманова, которая уже готова была участвовать на Олимпиаде в Афинах, но травмировалась по приезду в Грецию. Я как раз считаю, что у нас была хорошая история гимнастики, крепкие школы как в Казани, так и в Зеленодольске, Набережных Челнах, Нижнекамске, Чистополе. Другое дело, что у нас не было больших международных побед, но выросли призеры чемпионатов страны, мастера международного класса. А когда мы на имеющемся фундаменте начали проводить системную работу, в содружестве с Федерацией гимнастики России, максимально быстро реагируя на озвученные нашими гимнастами проблемы, то это дало результат. У нас же нет больших денег, как это есть в отдельных видах спорта, но возникающие проблемы мы оперативно решаем.

За достигнутые результаты, я считаю, мы должны благодарить тренеров, спортсменов, и вместе с тем отмечаю, что это и есть главная проблема на сегодняшний день. Как пример, у Радика Кумаргалина есть воспитанники во всех составах сборных страны разных возрастов. В то же время у нас очевидный недостаток женских тренеров подобного уровня. И это проблема всей России, женских тренеров практически нет в стране.

— Я что-то слышал об одном тренере, которая для России воспитала олимпийскую чемпионку, а сейчас ее следы затерялись в Америке.

— Вы имеете в виду уроженку Татарстана Дину Камалову, воспитавшую Амину Мустафину. Она сейчас в Канаде, мы с ней связывались и остановились на том, что не смогли договориться по условиям, которые ей необходимы при возвращении.

— А наш олимпийский призер Анастасия Колесникова, которая начинала тренерскую работу в основном с девочками?

— Она приезжала в Казань по нашему приглашению на Игры стран БРИКС, а так Анастасия переехала с мужем в Краснодарский край, где продолжила работу.

Даниел Маринов — лучший из подопечных Бариева. realnoevremya.ru/Мария Зверева

«В Федерации гимнастики России заинтересованы в Татарстане»

— Вы несколько раз упомянули об интересе к нам со стороны Федерации спортивной гимнастики России, которая ранее была ориентирована на Владимир, Ленинск-Кузнецкий, Ростов-на-Дону, Смоленск, как на признанные школы гимнастики.

— К нам тоже ощущается пристальное внимание, в федерации заинтересованы в Татарстане, готовы всесторонне помогать. Два раза подряд провели чемпионаты России в Казани, состоялось первенство Приволжского федерального округа, которое мы планируем принять и в следующем году. Если говорить о прошедшем, то по нашей инициативе и при содействии Федерации гимнастики России, мы осенью прошлого года провели матчевую встречу с гимнастами Китая, в составе которых были чемпионы и призеры международных соревнований самого высшего уровня. И сейчас мы согласовали с президентом Федерации гимнастики Василием Титовым проведение матчевой встречи с гимнастами Бразилии, Китая, как странами-основателями БРИКС, наиболее успешно развивающими спортивную гимнастику.

Мы сейчас ведем работу, поддержанную руководством федерации, по созданию в Казани федерального центра подготовки гимнастов, хотя тут обнаружилась проблема. Несмотря на то, что в Казани есть Центр гимнастики, в целом по республике не хватает залов для занятий. В том числе потому, что требуются залы с высоким потолком. Рассчитывали, что подобный появится в микрорайоне «Салават купере», но геодезисты обнаружили на месте предполагаемого строительства карстовые проблемы. Когда (и если) мы решим эти две проблемы — с залами и женскими тренерами — то у нас пойдут вверх и число занимающихся, и их успехи.

— Мы с вами ранее обсуждали перспективу проведения в Казани юношеских Исламских игр, и вот сейчас для них нашли время, запланировав эти соревнования на 2025 год.

— Мы работаем над ними, но тут есть вмешательство со стороны, касающееся не спорта, а деятельности различных экстремистских организаций со своими террористическими акциями. Это сильно вставляет палки в колеса. Если не касаться этого, то страны исламского мира очень хотели бы приехать в Казань, поддерживая нас в стремлении проводить соревнования.

Президент федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев. realnoevremya.ru/Максим Платонов

«У нас не было инфраструктуры»

— В 2003 году Татарстан впервые протестировал себя на предмет того, чтобы проводить большие комплексные соревнования, став одним из хозяев Спартакиады учащихся. Хотя вы к тому времени, как мне представляется, были малоизвестным человеком для российского спортивного бомонда.

— К тому времени я 2 года возглавлял Министерство спорта в республике. Росспорт только-только возглавил Вячеслав Фетисов, который столкнулся с тем, что Спартакиада учащихся должна была проходить в Москве. И вдруг, весной того года Москва отказала в проведении стартов. Надо сказать, что подобное мероприятие было грандиозным на то время, порядка 30 видов спорта, Россия давно не принимала подобные старты, с момента прекращения проведения спартакиад Советского Союза.

Фетисову, на тот момент начинающему министру, который год назад возглавлял сборную России по хоккею на Олимпиаде в Солт-Лэйк-Сити, необходимо было принимать экстренные меры, он не мог ударить в грязь лицом. И он начал искать альтернативу. В итоге Спартакиаду проводили Саратов и Татарстан. По поводу Татарстана Вячеслав Александрович обратился к первому президенту Татарстана, Государственному Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву и к Рустаму Минниханову, на тот момент премьер-министру РТ. По всей видимости, они принципиально договорились, и Минниханов мне позвонил, сообщив, что необходимо ехать в Москву по поводу этого мероприятия. А я был в курсе, что с Москвой, как с местом проведения, проблемы. Знал, что там только участников порядка семи тысяч. И честно ответил, что мы не готовы, на что услышал: «Я тебе сказал — будем проводить у нас!».

— Вы сказали, что Россия давно не принимала подобные старты. Уточню, что были в 1998 году Всемирные юношеские игры.

— Да, это прообраз нынешних Юношеских Олимпиад, но там было поскромнее (8 соревновательных дней, 15 видов спорта). А Спартакиада учащихся — это 32 вида спорта, из которых Казань проводила 15, плюс синхронное плавание в Набережных Челнах. Возвращаясь к моим сомнениям, отмечу, что в первую очередь у нас не было инфраструктуры. Что мы имели? Центральный стадион, ледовый «Спорт сарае», бассейн «Оргсинтез», рядышком дворец борьбы «Батыр», КСК КГУ УНИКС, зал в школе фехтования, Дворец шахмат, старый ипподром, с соревнований на котором и стартовала Спартакиада учащихся.

Гимнастика на Играх стран БРИКС. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Нас стали узнавать в столице и, главное, пришло понимание — мы можем»

— Плюс в дни Спартакиады торжественно открыли «Баскет-Холл».

— На самом деле за несколько месяцев до Спартакиады открывали малый зал «Баскет-Холла», а к ее старту был готов весь спорткомплекс. Но, помимо строений, была большая кадровая проблема, поскольку у нас не было наработанного опыта в плане проведения подобных комплексных масштабных стартов. А это, помимо судей и обслуживающего персонала, медики, системы питания, безопасности, совместная координация всех служб, волонтеры, в общем, все то, что сейчас даже всерьез не обсуждается на момент проведения какого-либо старта, поскольку все это наработано годами. А тогда попросту не было, причем не только у нас, но и в той же Москве.

— Насколько знаю, не было и гостиниц, спортсменов селили в детских загородных лагерях, и они жили там, сменяя друг друга. Поэтому само мероприятие растянулось ровно на месяц: с 13 августа по 13 сентября.

— Да, транспорт слабенький, вопросы с питанием возникали. Помню, как в одном из ресторанов, моему помощнику Дамиру Закирову пришлось обеды разносить, поскольку ресторанный персонал не был готов. Зато было огромное желание провести эти старты, выдержать некое испытание и узнать, что это такое изнутри, определить свои возможности и способности. Очень красивое было открытие Спартакиады, которое мы запланировали на 30 августа, День республики. Всем понравилось, в том числе и нашим гостям, нас стали узнавать в столице, и, главное, пришло понимание, что мы можем, без булдырабыз!

Я это выражение вспомнил еще от того, что тогда приближалось 1000-летие Казани, и Минтимер Шарипович, собрав всех министров, сказал, что надо к этой дате постараться провести у нас как можно больше значимых мероприятий. И именно тогда, кстати, у нашей команды Минспорта появилась идея проведения в Казани Летней Универсиады. Я пришел с этой идеей к Рустаму Нургалиевичу, мы обсудили и пошли с ней к Минтимеру Шариповичу. Шаймиев выслушал, ознакомился со справкой, и последовал вопрос: что необходимо сделать? Ответ напрашивался: нужна инфраструктура. И после этого разговора началось параллельное движение: и строительство объектов, и усиление наших спортивных команд по игровым видам спорта, и началось мое путешествие по высоким кабинетам Москвы, где поначалу к нам относились с большим недоверием, мол, чего ты пришел, сам время теряешь, у нас отнимаешь. Где Всемирная Универсиада, и где Казань, в которой на тот момент даже чемпионаты страны не проводились.

Бариев делает презент в музей Владимира Потанина . realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«К нам стали приезжать великие спортсмены и тренеры»

— Да, помню 2007 год стал пиковым для Татарстана в этом плане, когда еврокубки выиграли хоккейный «Ак Барс», волейбольное «Динамо-ТТГ», ватерпольный «Синтез».

— Первый чемпионат России мы провели по фигурному катанию в 2002 году, и это было сделано после большого перерыва в плане проведения подобных мероприятий. К нам стали приезжать великие спортсмены и тренеры, Ирина Винер и Алина Кабаева, Александр Карелин и Шамиль Тарпищев — весь цвет российского и мирового спорта.

— После 1000-летия Казани, когда прошел мировой чемпионат по хоккею с мячом и чемпионат мира по борьбе на поясах, к нам чередой пошли чемпионаты России по художественной гимнастике и фехтованию, которые сменяли друг друга в «Баскет-Холле». Затем были чемпионат Европы по волейболу и чемпионат мира по хоккею среди юниоров, отбор на Олимпиаду по хоккею на траве.

— Вы упомянули хоккей на траве, тут необходимо сказать спасибо обществу «Динамо РТ» и его президенту Асгату Сафарову за строительство Центра по хоккею на траве, с которым связана история, когда в каком-то аэропорту встретились президент международной федерации тенниса Франческо Риччи-Битти и президент федерации хоккея на траве Эльс ван Бреда Фрисман и выяснили, что кто-то едет в Казань, а кто-то возвращается оттуда. Пообщавшись, они пришли к выводу, что на спортивной карте мира появилась новая точка — город Казань.