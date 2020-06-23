Защита Майкла Калви рассказала об онкологическом заболевании инвестора

Защита основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви подала жалобу на решение оставить бизнесмена под домашним арестом. Адвокаты сообщили, что у Калви обнаружено онкологическое заболевание.

Представляющий интересы бизнесмена адвокат Тимофей Гриднев подчеркнул, что защита предоставляла суду справки о состоянии здоровья Калви, передает РБК.

Напомним, что уголовное преследование основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви связано с обвинением в мошенничестве на 2,5 млрд рублей. Еще в феврале 2019 года его задержали. К концу года бизнесмену уже инкриминировалась растрата.

Возможную невиновность Калви допускал даже президент РФ Владимир Путин.