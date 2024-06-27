Число работающих татарстанцев увеличилось на 15 тысяч

Фото: Максим Платонов

В Татарстане по итогам первого квартала увеличилось количество занятого населения. Трудоустроились еще 15 тысяч человек. Всего в республике работает 1,2 миллиона людей. Об этом сообщила министр труда региона Ильмира Зарипова в ходе пресс-конференции.



По ее словам, уровень занятости в Татарстане выше, чем в ПФО и в среднем по России, — 62,2%. На учете по безработице состоит 3,5 тысячи человек. Им предлагают около 62 тысяч вакансий. Устраивается на работу около 70% татарстанцев.

Зарипова отметила, что служба занятости организовывает бесплатные программы переобучения для безработных.

— Для этого необходимо обратиться лично в службу занятости. Также есть возможность обратиться через портал «Работа в России. Труд — всем». Совершенно бесплатно обучиться наиболее востребованным профессиям могут граждане в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста и те, кто осуществляет уход за ребенком, — разъяснила она.

Также пройти курсы переобучения могут люди с инвалидностью, участники СВО, безработные матери, молодые люди после армии и молодежь в возрасте до 35 лет, которая не трудоустроилась самостоятельно в течение года после выпуска из учебного заведения. На данный момент программу проходят около 200 человек.

На портале опубликовано около 61 тысячи вакансий по республике.

Казань 28 июня примет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России». Мероприятие пройдет с 10.00 до 14.00 в парке имени Горького. Там жители города смогут ознакомиться с востребованными направлениями на рынке труда и пройти экспресс-собеседования с работодателями.

Елизавета Пуншева