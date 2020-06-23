600 паломников из Татарстана остались без хаджа

Хадж отменен: теперь уже официально

В этом году татарстанские мусульмане не смогут поехать в хадж. И дело вовсе не в недобросовестных туроператорах и их обманутых клиентах, как это бывало в прежние годы. Пожалуй, впервые за всю историю Саудовская Аравия отменила паломничество, которое хоть раз в жизни должен совершить каждый правоверный. Правда, на сайте Министерства по делам хаджа и умры арабского королевства есть оговорка, что паломничество в 1441 году по мусульманскому календарю (2020 год) разрешено только небольшому числу мусульман, которые уже находятся на территории КСА. То есть иностранцы, которые составляли львиную долю пилигримов, приехать в Мекку в этом году не смогут.

Хадж-2020 должен был начаться в конце июля и завершиться праздником Курбан-байрам. Ежегодно в этом паломничестве принимают участие миллионы верующих (по разным оценкам, от 3 млн до 5 млн человек), большинство из них — иностранные граждане.

В 2019 году из России отправились в хадж 25,5 тысячи паломников. Причем КСА изначально выдала нашей стране 20,5 тысячи квот. Но после обращения уполномоченного по делам хаджа, вице-спикера Совета Федерации Ильяса Умаханова Эр-Рияд выделил еще 5 тысяч мест.

Как правило, больше всего квот забирал себе Дагестан — 10 тысяч. К слову, Умаханов является сенатором от этой северокавказской республики. Москве доставалось 2 тысячи путевок. Через ДУМ Крыма и Симферополя к священным местам отправлялись порядка 800 паломников (жители полуострова оформляли визы через Краснодар и Ростов-на-Дону).

Духовному управлению мусульман Республики Татарстан через его туроператора «ДУМ РТ Хадж» выделялось 1 800 мест.

В 2020 году распределение осталось прежним. Как сообщало «Реальное время», в феврале в Уфе состоялось рабочее совещание Совета по хаджу, на котором Татарстан сохранил за собой количество квот. Причем по мере заполняемости мест квота могла быть увеличена. Сезон хаджа должен быть стартовать 24 мая и продлиться до 4 сентября.

Человек предполагает, а Бог располагает

В конце февраля, во время вспышки коронавируса, Саудовская Аравия на время закрыла границы. Некоторым мусульманам пришлось отменить и умру (малый хадж). В главных святынях ислама — в Мекке и Медине — власти Саудовской Аравии ввели круглосуточный комендантский час, который продлили на Рамазан. Посещение мечетей в КСА стало невозможно. Опустела Запретная мечеть, ежедневно собиравшая вокруг Каабы толпы паломников.

Муфтияты рекомендовали воздержаться от визитов за границу. Так, в рекомендациях Духовного управления мусульман РФ сказано: «До ликвидации опасности пандемии воздержитесь от международных поездок, даже если они связаны с исполнением умры и посещением святых мест ислама».

На сегодняшний день (по состоянию на 23 июня 2020 года) в КСА зафиксировано более 161 тысячи случаев заражения COVID-19. Вылечились 105 175 человек. Саудовская Аравия занимает 16-е место в рейтинге по количеству зараженных коронавирусом в мире.

600 несостоявшихся хаджи из Татарстана

Без визитов к Каабе (в Мекке) и к Мечети пророка (в Медине) остались и паломники из Татарстана, которые приобрели путевки через «ДУМ РТ Хадж». С момента введения ограничений хадж-оператор татарстанского муфтията прекратил набор хаджи для совершения паломничества в сезоне 2020 года.

В пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан «Реальному времени» рассказали, что «ДУМ РТ Хадж» заполнил лишь треть от выделенной для нашего региона квоты. То есть в этом году путевки через официального хадж-оператора приобрели порядка 600 человек.

Деньги за такую поездку были уплачены немаленькие. Так, у «ДУМ РТ Хадж» самая дешевая путевка стоит 2 690 долларов (программа «Супер-эконом» с вылетом из Москвы), а самая дорогая — 3 790 долларов («Стандарт. Все включено» с вылетом из Казани). Исходя из сегодняшнего курса валют, это будет от 185 тысяч до 261 тысячи рублей.

Вернут ли эти деньги несостоявшимся хаджи? В пресс-службе Духовного управления уверяют, что вернут. Как вариант предлагается перенос путевки на будущий год.

«Татарстанские хаджи, оплатившие путевки в хадж в рамках договора с официальным хадж-оператором в Татарстане «ДУМ РТ Хадж», смогут вернуть оплату в полном объеме или перенести ее на сезон хаджа-2021. Специалисты «ДУМ РТ Хадж» находятся на постоянной связи с клиентами», — добавили в ведомстве муфтия Камиля Самигуллина.

Что касается убытков, которые понес «ДУМ РТ Хадж», то эта информация не разглашается — она конфиденциальна.

Тимур Рахматуллин