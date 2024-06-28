В поликлиники Татарстана после укуса клещей обратилось 5 тысяч человек

Фото: Владимир Васильев

5 тысяч татарстанцев обратились в поликлиники после укуса клеща, что на 14% ниже показателей прошло года. Такая тенденция связана с жаркой погодой в начале лета. Об этом сообщила заместитель главы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

— Продолжаются исследования клещей. Мы обязательно проводим мониторинг на наличие возбудителя клещевых инфекций, как в снятых с людей клещах, так и в окружающей среде. Из 2,2 тысячи клещей, снятых с людей, возбудители клещевого боррелиоза обнаружены в 44% случаев. Возбудитель энцефалита обнаружен только в трех клещах — это 0,13%, — отметила она.

Что касается клещей из окружающей среды, возбудителя энцефалита в них не обнаружили. Боррелиоз зафиксировали в трех клещах.

Авдонина добавила, что обработки от клещей практически завершены. Объем обработанных территорий составляет 2917 га, что на 11% превышает план.

Напомним, в прошлом году в начале лета в Татарстане показатель обращений из-за укусов клещей превысил среднемноголетний уровень в два раза.

Елизавета Пуншева