С начала года судебные приставы России взыскали с должников по алиментам 30,1 млрд рублей

Фото: Динар Фатыхов

С января по июнь 2024 года судебные приставы России взыскали с должников по алиментам 30,1 млрд рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на заявление главы Федеральной службы судебных приставов Дмитрия Аристова.

Судебные приставы применяют широкий перечень мер понуждения к должникам по алиментам: от обращения взыскания на заработную плату или иные доходы до привлечения к уголовной ответственности. Это позволяет ежегодно увеличивать сумму взысканного долга по алиментам.

По словам Дмитрия Аристова, за пять месяцев 2023 года было взыскано 22,1 млрд рублей, за весь 2023 год — 66,5 млрд рублей, за 2022 год — 47,6 млрд рублей, а за 2021 год — 32,9 млрд рублей.

Дмитрий Аристов также подчеркнул, что использование нестандартных способов воздействия на должников помогает работе судебных приставов. Кроме того, служба проводит большую работу по правовому просвещению граждан в части взыскания алиментов.

В Татарстане же с начала года с должников было взыскано более 672 млн рублей алиментов — это почти на 286 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Более 1150 неплательщикам были выписаны административные протоколы, а 452 человека привлечены к уголовной ответственности.

Разиль Самигуллин