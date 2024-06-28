Сегодня в Казани пройдет общегородской выпускной

Фото: Камиль Исмаилов

Сегодня в Казани пройдет общегородской выпускной. Мероприятие пройдет в ледовом дворце спорта «Татнефть Арена», в нем примет участие около 6 тыс. выпускников из 200 учебных заведений.

Хедлайнером городского выпускного станет певица Анет Сай. Отмечается, что еще одним запоминающимся элементом мероприятия станет выступление хора из 15 классных руководителей, которые отправляют во взрослую жизнь своих выпускников.

В этом году из казанских школ выпустятся 19 956 школьников: 14 136 из 9-го класса и 5820 из 11-го. Последние экзамены по истории и физике выпускники сдали 10 июня.

Разиль Самигуллин