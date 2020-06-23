В России повысят НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей — с 13% до 15%

Президент России Владимир Путин во время телеобращения предложил с 1 января 2021 года повысить НДФЛ для граждан с доходами свыше 5 млн рублей в год — с 13% до 15%.

«Граждане с разным уровнем доходов платят налог одинаково, по одной ставке в 13 процентов, на первый взгляд, выглядит даже несправедливым», — отметил он.

Повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 млн в год.

Средства от повышения налога будут направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение операций.

«Реальное время» ведет трансляцию телеобращения.

Ранее СМИ сообщали, что на фоне кризиса из-за пандемии COVID-19 российские власти вернулись к обсуждению прогрессивной шкалы налогообложения для богатых.