В Татарстане еженедельно регистрируется около 135 случаев заражения коронавирусом

Фото: Илья Репин

В Татарстане еженедельно регистрируется около 130—140 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом заявила заместитель главы Роспотребнадзора по республике Любовь Авдонина.

Так, по ее словам, за последнюю неделю зарегистрировали 134 случая заражения коронавирусом. Неделей ранее отмечалось на 8% заболевших больше.

Как добавил главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по вакцинопрофилактике Дмитрий Лопушов, число временных инфекционных госпиталей сократилось до 10. На данный момент развернуто 230 коек, заполняемость которых составляет 81%. В больницах с коронавирусом лежат 187 пациентов.

— Уровень заболеваемости минимальный, — подчеркнул он.

Напомним, в России в этом году произведено почти 5 миллионов доз вакцины против COVID-19. Из них 1,9 миллиона доз еще не были введены в гражданский оборот.

Елизавета Пуншева